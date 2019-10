Riverdale e l' omaggio a Luke Perry che apre la quarta stagione Spoiler

L’omaggio a Luke Perry in Riverdale 4 sarà un episodio “xxl” : le rivelazioni sulla première : L'omaggio a Luke Perry sarà l'unico protagonista della première di Riverdale 4, questa è la verità. Chi segue la serie sa bene quanto dura sia stata andare avanti dopo l'improvvisa morta dell'attore e adesso è arrivato il momento per tutti di condividere quell'immenso dolore con un episodio che sarà terapeutico per chi lo ha girato (i protagonisti della serie) e per chi lo guarderà. L'appuntamento è fissato per il prossimo 9 ottobre, almeno ...