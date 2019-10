Matteo Salvini contro Lapo Elkann | Dichiarazioni stupefacenti Proprio così

Matteo Salvini - sondaggio Swg sulle regionali in Umbria : Lega - numeri stratosferici. Spallata a Pd-M5s : Trema la roccaforte rossa Umbria. Secondo un sondaggio Swg pubblicato dal Messaggero, il centrodestra è davanti rispetto alla coalizione inedita (a livello elettorale) Pd-M5s. La candidata governatrice Donatella Tesei, sostenuta da Matteo Salvini, è quotata tra il 48,5 e il 54,5%, nettamente in vant

Matteo Salvini "venduto da Conte". Lega - un drammatico sospetto su premier e servizi segreti : Il "non detto" sul caso 007 che rischia di travolgere Giuseppe Conte è questo: c'è il sospetto, in ambienti Lega e non solo, che il premier abbia "utilizzato l'estate scorsa l'appoggio americano per isolare il suo vicepremier dell' epoca, Matteo Salvini, fino a poco prima titolare di un asse prefere

Renato Soru - una poltrona pesante all'ex Pd dalla giunta sarda di Solinas : Matteo Salvini che dice? : La giunta sarda di centrodestra richiama Renato Soru, ex presidente della Regione nonché ex segretario del Pd sardo. Come riporta il Fatto quotidiano, l'imprenditore patron di Tiscali sarà indicato a breve dall'assessora regionale all'Industria Anita Pili come "consulente nel tavolo di Agenda Indust

DiMartedì - Concita De Gregorio attacca Matteo Salvini : "Non è degno" - il leader della Lega la smonta : Scontro in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, tra Matteo Salvini e Concita De Gregorio. La giornalista di Repubblica insiste, vuole parlare del Russiagate e dei soldi della Lega, argomento sul quale il leader della Carroccio ha già detto tutto. "Rispondere con l'orecchio del carabiniere

DiMartedì - Luigi Di Maio evita Matteo Salvini in tv. Floris lo provoca : "Si vuole fermare?" - "no me lo saluti" : Finita l'intervista a Luigi Di Maio, a DiMartedì, su La7, c'è quella all'ex vicepremier Matteo Salvini. E Giovanni Floris, congedando il ministro degli Esteri, lo provoca: "C'è Salvini adesso, si vuole fermare?", chiede. Ma Di Maio preferisce evitare di incrociare il suo ex alleato di governo e dars

Matteo Salvini chiede scusa per aver sostenuto l'elezione della Raggi : "È bravissima - ma non come sindaco" : Matteo Salvini non nasconde il proprio dissenso nei confronti della sindaca di Roma. Ospite a DiMartedì, su La7, il leader della Lega si è scusato per le precedenti decisioni: "Chiedo scusa per aver sostenuto la Raggi alle elezioni. Oggi la città è sporca e trasandata, se Virginia ci guarda le dico

Matteo Salvini contro Alfonso Bonafede : "Ora basta - faccia qualcosa". Un altro poliziotto massacrato : Ennesima aggressione ai danni di un poliziotto. Nel carcere di San Gimignano, in provincia di Siena, un detenuto ha ferito in modo grave un ispettore di Polizia penitenziaria. L'uomo, di origine tunisina, lo ha attaccato e gli ha quasi staccato un orecchio "con un oggetto contundente", riferisce il

Taglio dei parlamentari - Matteo Salvini contro M5s e Pd : "La Lega mantiene sempre la parola data" : Alla Camera, approvato il Taglio dei parlamentari con 553 "sì". Un sostanziale plebiscito. A favore della riforma anche la Lega di Matteo Salvini, che prima della crisi di governo aveva avallato la proposta del M5s. E non a caso, subito dopo l'approvazione del testo a Montecitorio, lo stesso Salvini

Taglio dei parlamentari - ribaltone in Parlamento : perché conviene solo a Matteo Salvini : Se il Taglio dei parlamentari entrerà in vigore saranno eliminate 345 poltrone e la Lega di Matteo Salvini sarebbe il partito meno penalizzato dalla riforma. Anzi. Come dimostrano i sondaggi, nota il Tempo. L'ultima rilevazione di Emg dello scorso 3 ottobre rispecchia l'andamento di tutti i sondaggi

Matteo Salvini denuncia le telefonate-ricatto in Umbria : "Se volete salvare il posto di lavoro..." : "Ci risulta che stiano arrivando telefonate dagli uffici che contano: Se vuoi salvare il posto di lavoro, sai chi devi votare. È una vergogna, un ricatto, una minaccia. Ma saremo più forti anche di questo". Matteo Salvini, in visita proprio a Terni, ha denunciato quanto starebbe accadendo in Umbria.

Matteo Salvini : "Pronto a confrontarmi con Fornero anche in spiaggia - in costume - davanti a uno spritz" : Matteo Salvini scatenato a Narni durante un comizio per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre. “Ho sentito che la Fornero vuole un confronto con me, anche domani mattina - ha detto -. Magari lo facciamo organizzare dalla Gruber, in spiaggia, in costume, davanti a uno spritz”. Riferendosi alle proposte di legalizzazione delle droghe, Salvini ha commentato: “Alla Camera e al Senato ...

Matteo Salvini - un mese da senatore senza andare mai in Senato : Il leader della Lega è stato presente solo al voto di fiducia del governo Conte due. Poi è sempre stato “in missione” per i suoi eterni tour elettorali in Calabria e in Umbria

Matteo Salvini attacca Giuseppe Conte sugli 007 : "Avvocato in fuga - presto di dovrai fermare" : Russiagate e scandalo servizi segreti. Due bombe sul governo e, in particolare, su Giuseppe Conte. Un premier sempre più in difficoltà, sul quale pende anche l'interrogazione parlamentare avanzata dalla Lega, prima firmataria Lucia Borgonzoni. E Matteo Salvini non perde occasione per picchiare duris

Matteo Salvini e Giovanni Brusca : "Assassino di mafia fuori dal carcere? Scherziamo? Galera a vita" : Il killer di Cosa Nostra Giovanni Brusca, condannato per la strage di Capaci, ha fatto ricorso in Cassazione per chiedere gli arresti domiciliari. Come anticipato dal Corriere della Sera, l'udienza si svolge stamani a porte chiuse, senza la presenza dei difensori che hanno mandato memorie scritte. I