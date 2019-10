Luna | missione indiana Chandrayaan-2 | arrivano i primi dati

Missione Luna 2024 : accordo NASA-Lockheed per la costruzione di 3 capsule Orion : La NASA ha sottoscritto un accordo con Lockheed Martin da 2,7 miliardi di dollari, per la costruzione di 3 capsule Orion che consentano agli astronauti statunitensi di tornare sulla Luna nel 2024. L’Agenzia spaziale statunitense si è impegnata a ordinare anche altre 3 capsule nell’anno fiscale 2022 per 1,9 miliardi. “Questo contratto assicura la produzione di Orion per l’intero prossimo decennio, provando l’impegno ...

Missione indiana Chandrayaan-2 : perché atterrare sulla Luna è così difficile? : L’India punta alla Luna ma la strada sembra più tortuosa del previsto: lo dimostra il tentativo di atterraggio non riuscito del lander Vikram della Missione Chandrayaan-2. Lo scorso 6 settembre, dopo essersi separato dalla sonda madre, Vikram ha iniziato la sua discesa sul suolo Lunare ma – ricorda Global Science – a pochi secondi dal touchdown le comunicazioni con il centro di controllo di Bengaluru sono andate perse. L’agenzia ...

Luna - l’India cerca l’impresa : stasera l’alLunaggio della missione Chandrayaan 2 : L’India si prepara a diventare il quarto Paese a portare un suo veicolo sul suolo Lunare, dopo Stati Uniti, ex Unione Sovietica e Cina. l’impresa è affidata alla missione Chandrayaan 2, da 142 milioni di dollari. Lanciata il 22 luglio, a ridosso delle celebrazioni per i 50 anni del primo uomo sulla Luna, la sonda è il principale biglietto da visita di un’agenzia spaziale indiana (Isro, Indian Space Research Organisation) seriamente ...