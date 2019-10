Epic Games a differenza di Blizzard non vieterà ai suoi giocatori di parlare di politica

Fortnite crea dipendenza - class action contro Epic Games : (Foto: Epic Games) Uno studio legale canadese sta per presentare una class-action contro Epic Games ovvero la casa produttrice di Fortnite. Il motivo è di aver creato un videogioco che porta a una dipendenza esagerata e che avrebbe distrutto giovani vite. L’avvocato Alessandra Esposito Chartrand dello studio Cale Legal spiega: “Quando Epic Games ha sviluppato Fortnite, per anni e anni ha assoldato psicologi per scavare in profondità nel cervello ...

Minit : l'ispirato action in stile retro è disponibile gratuitamente su Epic Games Store : Continuano le interessanti offerte di Epic Games Store, che propone apprezzati giochi gratuiti per un periodo di tempo limitato. Questa volta è il turno di Minit.l'ispirato action in stile retro è disponibile sullo Store di Epic a partire da oggi, 3 ottobre, fino al 10 ottobre. Il titolo sostituisce Everything e Metro 2033 Redux.Per chi non lo sapesse, "Minit è una particolarissima mini-avventura da giocare per sessanta secondi alla volta. ...

Lo strambo What the Golf? è ora disponibile su Epic Games Store : Attraverso un comunicato stampa, lo studio di sviluppo Triband ha annunciato che il suo strambo puzzle game What the Golf? è ora disponibile per PC attraverso Epic Games Store.Attualmente il gioco è scontato del 25%: sarete così in grado di acquistarlo a 11,99 euro anziché 15,99 euro. Oltre a questo, il team ha annunciato anche che il titolo arriverà anche su Nintendo Switch entro la fine dell'anno.What the Golf? è una bizzarra parodia del gioco ...

Epic Games Store : in arrivo modifiche all'interfaccia e nuove funzionalità : Nonostante sia riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nel panorama del mercato videoludico per PC, l'Epic Games Store è un negozio ancora giovane, acerbo e privo di alcune funzioni basilari presenti negli Store concorrenti, ma poco alla volta Epic Games sta migliorando la situazione grazie a costanti aggiornamenti.Tramite un post sul blog ufficiale la compagnia ha svelato i cambiamenti introdotti con l'ultimo update, disponibile da ora per ...

Metro 2033 Redux e Everything sono disponibili gratuitamente su Epic Games Store : Da ora fino al 3 ottobre Metro 2033 Redux e Everything sono gratuiti su Epic Games Store.Per chi non lo sapesse, Everything è un gioco di simulazione in cui tutto ciò che vedi, beh, puoi diventarlo. Ciò include animali, pianeti, galassie e altro. Creato dall'artista David OReilly, ogni oggetto e creatura nel gioco avranno i loro punti di vista.Lo sparatutto Metro 2033 Redux è stato pubblicato nel 2014 e presenta importanti revisioni rispetto ...

YAGA : Aperte ufficialmente le prenotazioni sull’Epic Games Store : Il produttore indipendente Versus Evil in collaborazione con Breadcrumbs Interactive ha annunciato oggi l’apertura delle prenotazioni per il suo gioco di ruolo e azione, YAGA, che sarà disponibile a novembre per PC tramite Epic Games Store. YAGA sarà anche disponibile per Nintendo Switch™, PS4 e Xbox One. La narrativa cupa ma divertente e l’esperienza di gioco di ruolo e azione di YAGA raccontano la storia ...

Fortnite X Batman : Epic Games svela i dettagli dell'evento dedicato al Cavaliere Oscuro : Come promesso, Epic Games oggi ha finalmente presentato Fortnite X Batman, l'atteso evento di collaborazione per festeggiare gli 80 anni di attività del Cavaliere Oscuro.L'evento sarà disponibile da oggi fino al 6 ottobre e includerà una serie di sfide esclusive a tempo limitato e ricompense speciali a tema Batman. Ecco il trailer di lancio:Tra le caratteristiche di rilievo dell'evento c'è sicuramente l'apparizione di Gotham City come Punto di ...

Control : ecco quanto ha pagato Epic Games per averlo in esclusiva sul suo store : Gli ultimi dati finanziari condivisi dal publisher Digital Bros., società proprietaria del publisher 505 Games, potrebbero aver svelato la cifra pagata da Epic Games per avere la versione PC di Control in esclusiva su Epic Games store.Come riportato da Daniel Ahmad, senior analyst di Niko Partners, nel bilancio è presente un importo di ben 9,49 milioni di euro rendicontati alla voce "ricavi generati su il marketplace di Epic Games in relazione ...

Batman Arkham Trilogy e i 3 LEGO Batman sono disponibili gratuitamente su Epic Games Store : Se siete giocatori PC e non possedete già tutti i giochi Batman conosciuti, su Epic Games Store c'è un'offerta davvero da non perdere.Epic ha annunciato che i due giochi gratuiti che sta regalando da ora fino al 26 settembre sono in realtà due raccolte contenenti tre giochi in totale ciascuno. Ciò significa 6 titoli gratis per questa settimana.La prima raccolta è la Batman Arkham Collection che contiene Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City ...

Fortnite : Epic Games risponde alle lamentele dei fan sulle modifiche delle Zone Fenditura e Cerchi della Tempesta : Recentemente Fortnite si è aggiornato alla versione 10.31, apportando così delle modifiche che non sono piaciute per niente ai fan del gioco. I Cerchi della Tempesta infatti non si chiuderanno più nelle Zone Fenditura presenti in diversi punti della mappa. La scelta di Epic Games è stata dettata dal fatto di rendere le partite più eque per tutti.Le Zone Fenditura sono comparse con l'arrivo della Stagione 10 ed hanno movimentato di molto il ...

Borderlands 3 : pur essendo esclusiva Epic Games Store - i giocatori si sono rivolti a Steam per alcuni problemi : Borderlands 3 è stato pubblicato ufficialmente in esclusiva Epic Games Store, tuttavia i giocatori si stanno rivolgendo a Steam per ceracare di risolvere i problemi che affliggono il titolo di Gearbox.Come ben saprete, Borderlands 3 presenta diversi problemi (specialmente la versione PC) e giustamente molti giocatori stanno cercando soluzioni per risolvere il tutto. Il problema è che Epic Games Store non presenta forum dedicati al gioco e di ...

Conarium è disponibile gratuitamente su Epic Games Store : Epic Games ha annunciato di recente il nuovo gioco che gli utenti potranno scaricare gratuitamente dal 29 settembre. Si tratta di Conarium, horror ambientato nell'universo dei racconti di H.P. Lovecraft, ed andrà a sostituire The End is Nigh ed Abzu."Conarium è un'inquietante avventura lovecraftiana che narra le peripezie di quattro scienziati e dei loro sforzi per superare quelli che normalmente consideriamo i limiti invalicabili della natura. ...

Everspace 2 non sarà un'esclusiva Epic Games Store ma approderà anche su Steam : Sebbene lo sviluppatore di Everspace 2, Rockfish, abbia considerato l'esclusiva per Epic Games Store, alla fine ha deciso di cambiare idea. Everspace 2 è un primo esempio di un titolo indie promettente e tanto atteso, che Epic Games vorrebbe aggiungere al crescente elenco di giochi esclusivi del suo negozio online.Per l'amministratore delegato dell'azienda, Michael Schade, c'è però un aspetto diverso di quell'argomento che non viene tirato in ...

Tim Sweeney MC? Il boss di Epic Games contro un videogiocatore in una bizzarra battaglia rap : A meno che non seguiate per niente il gaming su PC sicuramente avrete sentito parlare delle pratiche spesso criticate dell'Epic Games Store e di giocatori imbufaliti per esclusive annunciate all'ultimo minuto e in generale per l'obbligo di dover utilizzare uno store sotto molti aspetti estremamente arretrato (la mancanza di molte feature è innegabile).Al di là della vostra posizione al riguardo quest'oggi ci troviamo di fronte a una chicca ...