Amazzonia | dopo gli incendi arriva finalmente la pioggia e i pompieri piangono di gioia

Fonte : fanpage

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Le commoventi immagini dei volontari e vigili del fuoco della provincia di Guarayos, in Bolivia, dove nei giorni scorsi è caduta per 35 minutitorrenziale che ha dato loro una tregua dallo spegnimento deglinella regione: "Sia benedetto il Signore per averci benedetto, per averci concesso un po’di riposo per riprendere forza". Ma il presidente del Brasile, Bolsonaro, minimizza: "Le tv mostrano una realtà diversa".

