Traffico Roma del 09-10-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO SEMPRE TRA CASSIA E PRENESTINA. UN NUOVO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTA ULTERIORMENTE IL Traffico TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DEI FIORENTINI VERSO IL RACCORDO. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, ...

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA RALLENTATI A CAUSA DEL Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA CASSIA ALLA PRENESTINA. ANCHE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO SEMPRE TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO E PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ...

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MERCOLEDI 9 OTTOBRE 2019 ORE 16:15 SULLA TANGENZIALE EST, DA QUESTA SERA COMINCIA UNA NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO, FINO AL 18 OTTOBRE. DALLE 23 ALLE 6 DEL MATTINO SUCCESSIVO, CHIUSO AL Traffico IL TRATTO IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. USCENDO DALLA GALLERIA PITTALUGA, C’È INOLTRE LA DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA VERSO LA NUOVA CIRCONVALLAZIONE ...

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 15 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CASSIA BIS E SALARIA. CONTINUANO I DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, PER Traffico E PER UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE, TRA COLOMBO E APPIA. RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA APPIA IN PROSSIMITà DEL GRA VERSO IL CENTRO. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E RALLENTAMENTI SUL PERCORSO CITTADINO DELLA A24 GUIDANDO VERSO IL RACCORDO, A ...

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 12 : 30 : SUL GRA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI ACILIA E VIA FIUMALBO VERSO IL CENTRO. SUL FINIRE INVECE I DISAGI PER INCIDENTE SULLA CORSIA LATERALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO NEI PRESSI DI VIA DI MEZZOCAMMINO SUL FRONTE DEI TRASPORTI È TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA AV Roma – FIRENZE, RALLENTATA IN ...

Traffico Roma del 09-10-2019 ore 09 : 30 : Traffico CONGESTIONATO SULLA PONTINA, SEGNALIAMO UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA IN ENTRATA A Roma CON FILE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO A VIALE OCEANO ATLANTICO DIREZIONE EUR..ALTRO INCIDENTE IN USCITA DA Roma DA SPINACETO A VIA DI DECIMOA INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR FILE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA ...