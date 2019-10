Panchina Sampdoria | domani primo contatto con Ranieri | sullo sfondo restano Iachini e De

Panchina Sampdoria - Gattuso ha detto no : le ultime : “Non voglio un allenatore che si debba convincere, voglio una persona che abbia voglia ed entusiasmo di allenare la mia Sampdoria“. Con queste parole a Telenord di qualche ora fa, il presidente dei blucerchiati Massimo Ferrero aveva ‘punzecchiato’ Gennaro Gattuso, tra i tecnici papabili a sostituire Di Francesco, sui tempi nella decisione alla sua proposta. Cessione Sampdoria, i motivi della rottura (non definitiva) ...

Panchina Sampdoria - si attende la risposta di Gattuso : sullo sfondo resistono De Biasi e… Ranieri : Il presidente Ferrero attende la risposta di Gattuso dopo l’incontro avvenuto ieri a Gallarate, ma resistono anche le ipotesi De Biasi e Ranieri La Sampdoria continua il casting per individuare il sostituto di Eusebio Di Francesco, che ha risolto il contratto con i blucerchiati ormai da qualche giorno. Ben STANSALL / AFP Il presidente Ferrero attende la risposta di Gennaro Gattuso, che ha incontrato ieri a Gallarate per esporgli il ...

Di Francesco lascia la Sampdoria - primo cambio di Panchina in A : La Sampdoria saluta Eusebio Di Francesco e adesso e' alla ricerca del nuovo mister. Termina cosi' l'avventura dell'ex tecnico della Roma

Sampdoria e Di Francesco - è divorzio : accordo consensuale. Salta la prima Panchina di A : Salta la prima panchina di Serie A: Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Sampdoria. Il tecnico e la società blucerchiata hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto, dopo appena 7 giornate di campionato. La Samp è ultima in classifica, con una sola vittoria in Serie A in questa stagione. Il tecnico ex Roma si è ritrovato a guidare una squadra orfana di Andersen e Praet, senza acquisti importanti e ...

Panchina Sampdoria - ufficiale la risoluzione consensuale con Di Francesco : il comunicato : La Sampdoria ha comunicato di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico “per l’interruzione del rapporto professionale”. “Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata” si legge nella nota della società blucerchiata. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

LIVE Sampdoria-Inter - Serie A in DIRETTA : Barella va in Panchina mentre Sensi sarà titolare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 L’Inter non arriva a cinque successi di fila contro la Sampdoria dal 1965. 17.25 Gabbiadini non sarà in panchina a causa di un problema muscolare, recupera invece Ferrari che sarà regolarmente a disposizione. 17.20 A disposizione per le due squadre: Sampdoria: Raspa, Augello, Falcone, Regini, Barreto, Thorsby, Ramirez, Viera, Leris, Bonazzoli, Caprari, Ferrari. Inter: Padelli, ...

Le notizie del giorno – Cessione Sampdoria - disavventura Handanovic - Panchina Milan - Daspo tifosi Juventus : Cessione Sampdoria – E’ attesa lunedì l’offerta definitiva del gruppo di Gianluca Vialli per acquistare la Sampdoria. Proprio in quella giornata scadrà l’esclusiva prevista nella lettera d’intenti che era stata sottoscritta a fine agosto tra il presidente Massimo Ferrero e la cordata dell’ex bomber, composta anche dai magnati Alex Knaster e Jamie Dinan. Ferrero valuta la Sampdoria circa 100 milioni di (LA NOTIZIA NEL ...