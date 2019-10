Indennità di disoccupazione Dis-coll | novità sui requisiti contributivi

Fonte : leggioggi

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Nuove regole per l’diDis-. Infatti, per gli eventi diinvolontaria decorrenti dal 5 settembre 2019, ossia indipendentemente dalla volontà del lavoratore (es. dimissioni per giusta causa), l’accesso alla DIS-è divenuto più semplice. Cosa vuol dire? In altre parole, i lavoratori titolari di un contratto di co.co.co. (aborazione coordinata e continuativa) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso INPS, non pensionati e privi di partita IVA, nei casi previsti dalla legge, hanno più possibilità di ricorrere alla DIS-, poiché sono stati resi più flessibili id’accesso. In particolare, stiamo parlando delle ultimissimeintrodotte dal cd. “D.L. Tutela Lavoro” (D.L. n. 101/2019), recante “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”. L’art. 2 del menzionato decreto ...

