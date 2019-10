Gli asessuali e il poliamore | “Non abbiamo patologie | funziona tutto e se facciamo sesso

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Alessandro è asessuale. E’ amministratore del gruppo Facebook “La comunità degliitaliani”. A Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente, ha raccontato la sua esperienza e come vive il suo orientamento sessuale. Chi sono gli“L’tà è considerato un orientamento sessuale. Glisono coloro che non hanno attrazione sessuale verso altre persone. Tutti noiun’attrazione sessuale, un’attrazione romantica e un’identità di genere. Tralasciando l’identità di genere, una persona può essere asessuale e non avere nessuna attrazione per farema può avere un’attrazione romantica e quindi una relazione”. Nella relazione l’asessuale faè detto che sia una relazione senza. Non ènero o bianco ma c’è un bel pezzetto di grigio. Una persona può essere asessuale e avare una ...

