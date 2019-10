Crespo e i suoi inizi in Serie A | a 21 anni | «Ancelotti mi ha sostenuto e protetto»

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Hernánè stato uno dei grandi protagonisti dell’Aspire Global Summit a Doha. L’ex attaccante ha parlato del suo arrivo nel calcio italiano. Dopo aver terminato la sua permanenza al River Plate,arrivò a Parma, dove ha dovuto ricominciare da capo: “Il fatto di cambiare continente, paese e lingua non è stato semplice, ho dovuto adattarmi e avevo solo 21” Hernán ha riconosciuto di essere stato fortunato ad incontrare “un buon allenatore come Carloche ha saputo sostenermi e proteggermi. Non è stato facile lavorare bene nel mondo del calcio a causa dei soldi, delle ragazze e tutto”. “In Italia – ha spiegato – ogni metro, ogni centimetro, ogni mossa deve essere coordinata con un partner per poter fare la differenza esapeva che doveva cambiare la mia filosofia di gioco”ha sottolineato ...

