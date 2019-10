Buon compleanno | Pac-Man

Fonte : wired

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Metti una sera in pizzeria. Sì, fu proprio davanti a una rotondissima pizza fumante che nacque Pac-Man, quello che oggi, non senza enfasi, definiremmo “il papà di tutti i videogiochi”. Correva l’anno 1979 e una sera di aprile Tohru Iwatani osservò la sua pizza, priva della prima fetta ed ebbe l’idea: “Guardai quella pizza – ha ammesso in un’intervista di qualche anno fa a Repubblica – e vidi quel che poi sarebbe divenuto Pac-Man. Ai tempi era pieno di videogame nelle sale giochi dove andavano in scena invasioni spaziali e dove si sparava a tutto e tutti. Io invece miravo a fare un gioco grazioso, semplice, che piacesse alle donne e che potesse esser giocato dalle coppie. E con un concetto di base, il mangiare”. Secondo i bene informati (cioè Wired Us) Pac-Man prese forma a ottobre 1979, cioè 40 anni fa, anche se nei negozi arrivò solo a maggio 1980, in Giappone, ...

