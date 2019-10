Venezia | a Chioggia Carabinieri sequestrano oltre mille kg di vongole

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 8 ottobre 2019), 8 ott. (AdnKronos) – L’equipaggio della Motovedetta della CompagniadiSottomarina, nelle scorse settimane, ha eseguito in mare e nella città lagunare una serie di servizi finalizzati al contrasto alle violazioni in materia di pesca e commercializzazione di prodotti ittici e alimentari.In particolare, un pescatore chioggiotto è stato sanzionato amministrativamente per la cifra complessiva di 3.000 euro, poiché all’interno di un magazzino e a bordo della propria autovettura, deteneva in totale 1000 kg. di ‘veraci”, prive del prescritto documento di accompagnamento. In, per 2000 euro è stato sanzionato un altro pescatore poiché a bordo della propria imbarcazione deteneva 50 kg diin eccedenza rispetto al massimale del prodotto pescabile. In entrambi i casi i molluschi, sottoposti a sequestro, sono ...

