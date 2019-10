Ultime notizie Ultim' ora oggi A4 | camion sfonda guard rail | è caos | 8 ottobre 2019

Ultime notizie Roma del 08-10-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla da Francesco Vitale se la situazione a Hong Kong dovesse diventare pessima nessuna opzione può essere esclusa ferma la governatrice Lam sulla possibilità di chiedere aiuto la cena contro i manifestanti intanto dopo il video di auguri legati e bendati gli Stati Uniti inseriscono 28 entità cinesi nella lista nera per implicazioni in violazione dei diritti umani contro le minoranze ...

Ultime notizie Roma del 08-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale dall’Italia e dal mondo a sorpresa la produzione industriale in Germania nel mese di agosto dopo due mesi di declino l’aumento rispetto a luglio e dello 0,3% a fronte di un andamento Zero stimato dagli economisti riportato dalla Blumberg da inizio anno il passivo e comunque del 4% mentre gli ordini in ribasso segnalano un futuro non brillante i dati contenuti nella relazione sull’economia non ...

NUOVO ALLENATORE MILAN/ Pioli supera Spalletti : incontro decisivo - Ultime notizie - : NUOVO ALLENATORE MILAN, ultime notizie: Pioli o Spalletti? Attenzione però perché c'è il terzo incomodo: spunta l'ipotesi Allegri...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi Torino - estorsione e usura : numerosi arresti : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Torino: numerosi arresti dalle prime luci dell'alba, nei confronti di accusati di usura ed estorsione, 8 ottobre 2019,

Pensioni Ultime notizie : incontro governo-sindacati - il resoconto di Landini : Pensioni ultime notizie: incontro governo-sindacati, il resoconto di Landini Sono tanti i temi che saranno all’ordine del giorno nell’incontro tra governo e sindacati in vista della Manovra 2020. Dal taglio del cuneo fiscale fino ai contratti del pubblico impiego, senza ovviamente dimenticare le Pensioni. ultime notizie, a tal proposito, riguardano il resoconto del segretario generale Cgil Maurizio Landini, emerso in seguito al primo ...

Ultime notizie Roma del 08-10-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli La polizia ha diffuso alcune immagini della sparatoria avvenuta venerdì in questura Trieste in fuga dalla questura con due pistole in mano sparando colpi altezza uomo verso il piantone poi una volta fuori tenta invano di aprire la portiera di una volante si dirige verso la Panda della squadra mobile che fa velocemente retRomarcia poi si ripara le auto parcheggiate ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi - nuova strage nel Mediterraneo - 8 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. strage di migranti a Lampedusa, Trump annuncia di voler abbandonare i curdi, Taglio dei parlamentari, 8 ottobre 2019,

Ultime notizie Roma del 07-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la Casa Bianca ha annunciato che la Turchia si appresta a invadere la Siria settentrionale rinnovando i timori per il lettino dei Combattenti curdi Alleati degli Stati Uniti nella guerra all’isis a dare l’annuncio Stephanie grisham responsabile della comunicazione della casa bianca in una dichiarazione diffusa dopo un colloquio telefonico tra il ...

