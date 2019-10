Si può essere genitori con ironia Se non conoscete la Pozzolis Family | è ora di rimediare

Lozano non può essere questo : Dopo quattro vittorie consecutive allo Stadio Grande Torino (e sei successi in quello stadio nelle ultime sette stagioni), il Napoli non è andato oltre uno scialbo 0-0. La squadra di Ancelotti non è mai riuscita a essere realmente pericolosa dalle parti di Sirigu, compiendo un netto passo indietro rispetto alle già opache ultime quattro prove. E se contro Cagliari e Genk si poteva imprecare per la sfortuna (vedasi i legni colpiti) e ...

"Brusca non può essere valutato come Riina o Provenzano" - dice Grasso : “Lui ha deciso di collaborare con la giustizia, rompendo ogni legame con Cosa nostra, rendendo dichiarazioni che hanno trovato riscontri e conferme. Il ‘pentimento sociale' richiesto dai giudici di sorveglianza secondo me è rappresentato anche dalla collaborazione che non s'è interrotta in oltre vent'anni, perché ha aiutato a scoprire la verità su ciò che era avvenuto e impedito ulteriori crimini”. In un'intervista al Corriere della Sera è netto ...

Minecraft può essere completato senza spaccare un singolo blocco? Secondo il video di un giocatore sì : Minecraft è il gioco d'eccellenza che consente di costruire edifici e molto altro, rompendo ovviamente i blocchi presenti in giro per il mondo. Tuttavia un giocatore ha dimostrato che non è necessario rompere un singolo blocco per portare a termine il gioco: tutto ciò di cui avete bisogno è dell'esplosivo, un portale e qualche altro oggetto.Hedgey, lo YouTuber che ha postato il video, inizia il suo viaggio saccheggiando le casse presenti nei ...

CorSport : Torino può essere il punto di svolta per Allan : Per vincere a Torino il Napoli ha bisogno di Allan, del miglior Allan possibile, scrive il Corriere dello Sport. Quello che è mancato in questo avvio di stagione per vari motivi sia fisici che legati al rinnovo che non arriva ancora. La sua assenza ha pesato enormemente sul Napoli che adesso è chiamato ad una prima resa dei conti contro i granata. L’equilibrato. L’incontrista. Il recupera palloni: Allan appunto. Però quello vero. ...

Migranti : Bonetti - ‘revisione decreto sicurezza? Percorso non può essere improvvisato” : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “Sul decreto sicurezza c’è un Percorso da fare che non può essere improvvisato, certamente ci sono dei punti che vanno affrontati. Per quanto riguarda la mia parte di competenza, ci sono delle indicazioni che arrivano anche dall’Europa e dal Presidente della Repubblica che affronteremo”. Lo ha detto la ministra Elena Bonetti rispondendo ai giornalisti che a Terrasini ...

Bianchini : incapacità Raggi-Zingaretti non può essere scontata da Viterbo : Roma – Caos rifiuti: sulle tonnellate di immondizia riversate sulle strade di Roma interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Viterbo, Paolo Bianchini. “Lo smaltimento dei rifiuti della capitale non può diventare un problema che si scarica, come sempre, sul nostro territorio, tra l’altro a grande caratterizzazione agricola. Se entro il 14 ottobre Zingaretti e la Raggi non troveranno una soluzione, Viterbo tornerà ad essere ...

Perché Confindustria può essere il ministero per il nord : Milano. E quindi eccola qui, Assolombarda. Eccolo qui il nord che produce. Eccolo qui, che sgomita e si sbraccia per attirare l’attenzione di un governo che sembra non averlo a cuore, come fosse convinto che tanto, il nord, si arrangia da solo. Eccolo qui, con il suo vestito migliore, a chiedere (pr

Autonomia - Sala : “Non può essere bandierina di un partito. Se non cambiamo ci faremo un gran male” : “L’Autonomia non può essere una bandierina di un partito, ma uno strumento di policy per agevolare un territorio che può trascinare verso l’alto in paese”. A dirlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala che oggi ha partecipato all’Assemblea Generale di Assolombarda al Teatro della Scala di Milano. “L’Autonomia però deve essere collegata a una riforma delle amministrazioni locali: se questo paese continuerà a immaginarsi nel futuro con 8mila ...

Casa - nella manovra la riforma del catasto : perché può essere una stangata per i proprietari : Nuova stangata in vista per i cittadini, nel mirino c'è la Casa. Il governo M5s-Pd, tra i meandri della manovra,ha previsto un ddl che porta in dote la riforma del catasto all'interno del Def 2020-22, il quale ha l'obiettivo, come racconta il quotidiano Il Tempo, di recuperare gettito con un'operazi

Perché la manovra può essere espansiva solo con l’aiuto dei mercati : Roma. “Li abbiamo trovati”, ha dichiarato il premier Giuseppe Conte prima di entrare in Consiglio dei ministri per l’approvazione della Nadef, riferendosi ai 23 miliardi necessari a disattivare l’aumento dell’Iva deciso dal governo (Conte) precedente. Ovviamente non c’era alcun “tesoretto” nascosto

Videogiocare può essere terapeutico? Ecco le esperienze di alcuni giocatori : A volte Twitter viene usato anche per interessanti spunti di riflessione e condivisione tra utenti e questo è il caso del tweet pubblicato dalla designer di The Waylanders, Emily Grace Buck, che ha chiesto alla community di condividere quali videogiochi abbiano avuto un impatto positivo sulla salute mentale. Moltissimi giocatori hanno risposto al thread rivelando come i giochi siano stati in un certo qual modo "terapeutici" durante determinati ...

Crotone - può essere la stagione del riscatto : rossoblu spettacolari e vincenti : Un Crotone nuovo e ritrovato, una squadra caratterizzata da convinzione, concentrazione e tanta voglia di riscatto. La squadra rossoblu dopo sei giornate di Serie B è tra le formazioni che maggiormente sembrano avere impressionato gli addetti ai lavori. Undici punti in classifica ottenuti attraverso tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, ma anche con gare caratterizzate dal bel gioco e da azioni corali nelle quali la squadra ha mostrato una ...

Formula 1 – Vettel non fa drammi : “scarso feeling in qualifica - ma a Sochi partire dalla 3ª posizione può essere un vantaggio” : Sebastian Vettel non fa drammi nonostante la terza posizione dopo le qualifiche di Sochi: il pilota Ferrari sa bene che, visto il lungo rettilineo iniziale, partire terzi potrebbe rivelarsi un vantaggio Terza posizione per Sebastian Vettel dopo le qualifiche di Sochi. Il pilota Ferrari, a causa di qualche errore, non è riuscito a spingersi al limite per poter insidiare Hamilton e il compagno di scuderia Leclerc, rispettivamente primo e ...