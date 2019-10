Rubati i giocattoli di Elisa | bimba di 5 anni con leucemia

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Nella notte di lunedì, dei ladri hanno scassinato l'auto della famiglia Pardini per rubare i giochi della figlia, affetta da. L'appello dei genitori su Facebook:"Mettetevi una mano sulla coscienza". Scassinano l'auto per rubare dei. È il triste accadimento che ha coinvolto la famiglia Pardini, già nota alle cronache per la storia di, la bambina di soli 5affetta da una rara forma diUna razzia tanto illegale quanto spietata. A farne le spese, stavolta, è la piccolaPardini, in lotta tra la vita e la morte da circa 3. I fatti sono occorsi nella notte tra lunedì e domenica, in via Sabotino, a Roma. Ignoti hanno rotto il vetro della portiera sinistra dell'auto di famiglia per fare incetta di. Al di là dell'appropriazione indebita, sicuramente suscettibile di reato, quello che desta profondo sdegno è la crudeltà del ...

zazoomblog : Rubati giocattoli ad Elisa bambina malata di leucemia- Il papà lancia appello su Fb - #Rubati #giocattoli #Elisa… - manonfesso : RT @massimo4951: RUBATI I GIOCATTOLI DI ELISA UNA BIMBA GRAVEMENTE MALATA ???????? - Ross5716 : RT @massimo4951: RUBATI I GIOCATTOLI DI ELISA UNA BIMBA GRAVEMENTE MALATA ???????? -