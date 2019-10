' Ndrgheta | l' audio choc del bimbo | Bello stare in questa famiglia

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) A Torino, 16 persone sono state arrestate per usura ed estorsione. Nelle intercettazionidiffuse dalla polizia le parole scioccanti di un bambino: "Mi piace far parte didella 'Ndragheta" Rosa Scognamiglio A Torino,mattina, 16 persone sono state arrestate dalla Polizia per usura ed estorsioni. Si tratta dei membri di due distinte cosche della 'Ndragheta di cui, la prima capegiatta dal pregiudicato Antonio Ceretta, la seconda dal sorvegliato speciale Renato Macrì. Gli arresti rientrano nell'ambito delle operazioni “Criminal Consulting" e "Pugno di Ferro". Oltre agli arresti, i poliziotti hanno indagato altre 29 persone per i reati di truffa, usura, estorsione, intestazione fittizia di beni, corruzione. Sequestrato anche denaro fonte di provento delle attività illecite. Inoltre gli agenti hanno eseguito il sequestro di beni e immobili, ...