Milan e Inter | oggi l’incontro con i cittadini per lo stadio

Milan - ultimo tentativo per Spalletti : oggi ultimo incontro tra il tecnico e l’Inter : Nonostante non ne sia ancora stato ufficializzato l’esonero, l’avventura di Marco Giampaolo in rossonero è ormai giunta al capolinea. La fine del rapporto che lega l’allenatore abruzzese al Milan verrà annunciata – presumibilmente – quest’oggi dalla società rossonera. Il sostituto di Giampaolo dovrebbe essere Stefano Pioli, dopo che il Milan ha fatto un tentativo per portare Luciano Spalletti sulla propria ...

Pioli verso il Milan? Spalletti lontano : nodo ingaggio e senza accordo con l’Inter : Pioli verso il Milan è la suggestione delle ultime che sta circolando in casa Milan. Da questa mattina si sono susseguite le agenzie che davano Spalletti con certezza sulla panchina rossonera al posto di Giampaolo. Anche dopo la vittoria contro il Genoa per Giampaolo si profila una fine anticipata per il suo progetto al Milan. La squadra non ha convinto la dirigenza e la fatica fatta per agguantare fino all’ultimo i tre punti ha dato ...

Nuovo allenatore Milan - Giampaolo vicino all’addio : la pista Spalletti si complica a causa dell’Inter - Stefano Pioli in pole : Il Milan non sembra convinto di proseguire con Giampaolo: Spalletti piace, ma l’Inter non intende pagare la buonuscita richiesta. Stefano Pioli il nome più caldo L’avventura di Marco Giampaolo al Milan sembra arrivata ai titoli di coda. L’allenatore ex Sampdoria ha pagato un inizio di stagione altalenante, fatto di 3 vittorie e 4 sconfitte, nel quale anche quando sono arrivati i 3 punti, il Milan non ha mai convinto ...

Milan - Luciano Spalletti ha detto sì : resta da trovare l'accordo con l'Inter : Il Milan pare essere riuscito a trovare il sostituto di Marco Giampaolo per la panchina: è Luciano Spalletti. Dopo una serie di rifiuti recenti, il tecnico di Certaldo ha, infine, accettato l'offerta dei rossoneri. Ad annunciarlo è stato SkySport. Secondo la testata dell'emittente di Rupert Murdoch,

A2A Energia è “Official Energy Partner” di Milan e Inter : Il Gruppo A2A, tramite la controllata A2A Energia, scende in campo assieme a Milan e Inter e diventa “Official Energy Partner” delle due squadre meneghine. La partnership è stata formalizzata oggi a Milano nella sede di Corso Porta Vittoria, alla presenza di Valerio Camerano, Amministratore Delegato del Gruppo A2A, Paolo Scaroni Presidente AC Milan e […] L'articolo A2A Energia è “Official Energy Partner” di Milan e Inter è stato realizzato ...

Calciomercato Inter : Spalletti dice sì al Milan - si cerca intesa su buonuscita (RUMORS) : Potrebbe essere una sosta per le nazionali molto Interessante dal punto di vista del Calciomercato: una delle panchine più a rischio è quella del Milan, con Giampaolo che potrebbe venire esonerato a breve in quanto la dirigenza Milanese non è soddisfatta del lavoro dell'ex tecnico della Sampdoria. Proprio come scrive Gianluca Di Marzio, il Milan sarebbe vicinissimo all'intesa con il tecnico ex Inter Luciano Spalletti, legato da un contratto con ...

Spalletti al Milan - il tecnico ha detto sì : manca quadratura economica con l’Inter – LIVE : Luciano Spalletti vicinissimo al Milan. La clamorosa voce continua a rimbalzare quest’oggi nelle redazioni sportive e, in particolar modo, su Sky Sport, che sta seguendo passo passo la situazione dell’ex tecnico dell’Inter (ancora sotto contratto con la società nerazzurra) e l’eventuale esonero di Marco Giampaolo, che sembra ormai imminente. 15.05 – Luciano Spalletti ha detto sì al Milan. Così Gianluca Di Marzio a Sky ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Attilio Fontana : “C’è scarso interesse come un po’ su tutto - al di là delle parole bisogna essere concreti” : Dura entrata del Governatore della Lombardia Attilio Fontana sugli impegni del Governo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026: al termine di un convegno sulle infrastrutture in vista dei Giochi, il presidente della Regione ha parlato all’ANSA, esprimendo la propria posizione in merito. “C’è scarso interesse come un po’ su tutto: mi sembra che stiano facendo discorsi più formali che sostanziali. Adesso ...

Nuovo stadio Milan-Inter - si scalda l’opzione Sesto : La possibilità di costruire il Nuovo stadio di Milan e Inter nell’ex area Falck di Sesto San Giovanni non sarebbe soltanto come un mezzo per fare pressione sul sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e sul Consiglio comunale, dove prevale la freddezza sull’idea di abbattere San Siro per fare posto al Nuovo impianto. Secondo quanto riportato dal […] L'articolo Nuovo stadio Milan-Inter, si scalda l’opzione Sesto è stato ...

Brivido Inter-Juve - Genoa-Milan esame Giampaolo : Antonio Conte prova a esorcizzare il suo passato bianconero pilotando un'Inter efficiente, determinata e sempre piu' convinta dei propri mezzi nel derby d'Italia, tornato grazie a lui sfida al vertice della serie A. Dopo la prova lusinghiera ma sfortunata contro il Barca di Messi e Suarez ecco la super Juve di Ronaldo e Higuain che Sarri sta imparando a manovrare secondo le smisurate possibilita' del suo organico. Sara' il match clou che domani ...

Milan-Inter - lo stadio dei desideri che il Consiglio comunale non vuole : Palazzo Marino diviso: contrari e indecisi sono più della metà. L’interesse pubblico verrà dichiarato dopo la metà del mese di ottobre

Nuovo San Siro - quella di Inter e Milan è una strategia per bypassare il no del Comune? : Il Sole 24 Ore scrive del progetto del Nuovo stadio di Milano, il Nuovo San Siro. A guardare i numeri, non sembrerebbe che Inter e Milan avrebbero l’appoggio del consiglio comunale Milanese. Dei 48 consiglieri presenti, 20 sono per il no (Lega e liste civiche di sinistra), 7 si dichiarano tendenzialmente non favorevoli (Forza Italia, soprattutto), 19 sono indecisi e aperti al dialogo (Pd e altre liste civiche), 2 favorevoli, di cui uno, ...

Nikola Tesla Exhibition : dal 5 ottobre a Milano la più grande mostra museo interattiva dedicata allo scienziato : Raccontare l’uomo e l’inventore che ha cambiato radicalmente la storia della scienza e della tecnologia: con questo obiettivo Milano ospita la Nikola Tesla Exhibition, la mostra museo interattiva più grande al mondo fino ad ora mai realizzata sullo scienziato. La prima e unica tappa italiana del tour mondiale della mostra, organizzata da Venice Exhibition in collaborazione con il Nikola Tesla Museum di Belgrado, sarà allestita dal 5 ottobre 2019 ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : vantaggio tedesco all’intervallo (42-34) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Fondamentale la tripla di Scola, che riporta sul -8 Milano. Brutto secondo quarto comunque della squadra di Messina. Bayern avanti 42-34 con 11 punti di Lucic. 42-34 SCOLA DA CAMPIONE! Tripla sulla sirena incredibile dell’argentino. Bella difesa di Milano che recupera il pallone. Ultimi cinque secondi. Milano non controlla due volte il rimbalzo. Palla al Bayern ...