L' identità di una Festa

M5S - dissidenti pubblicano la Carta di Firenze per una 'rinascita identitaria coerente' : La cosiddetta Carta di Firenze, basata su tre questioni pungenti, quali il superamento del capo politico, una maggiore democrazia e trasparenza sulla proprietà della piattaforma Rousseau al Movimento Cinque Stelle, è stata pubblicata online. Essa porta la sigla di tutti i grillini diventati 'nemici' del leader Luigi Di Maio per aver costituito una nuova maggioranza con il Partito Democratico, quello stesso partito a cui non ha risparmiato ...

Pagamenti elettronici - il Tesoro lancia l’idea di una carta unica che varrà come bancomat - tessera sanitaria e identità digitale : Per incentivare i Pagamenti elettronici anche tra la popolazione anziana, meno abituata ad utilizzare i bancomat, potrebbe arrivare una “carta unica” che dentro avrà “carta d’identità, tessera sanitaria, identità digitale e possibilità di attivare in conto di pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale”. Ad anticiparlo al Sole 24 Ore, confermando al tempo stesso il piano per garantire un bonus a chi ...

45enne per pagarsi una delicata operazione vende la propria identità : Un uomo di 45 anni Preston Likely di Littlemore, in Gran Bretagna ha messo in vendita sui social la propria identità. L’uomo ha deciso di mettere in vendita la propria identità per riuscire a pagarsi un’operazione all’anca che oramai non è più possibile rimandare. Preston Likely ha già ricevuto un’offerta di mille euro per la sua identità. L’uomo mette in vendita il suo numero di passaporto, le sue carte di credito, il conto corrente e ...

Android TV - Android One e Android Auto cambiano logo e colori per una nuova identità : Il processo di rinnovamento iniziato con Android, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, ora coinvolge anche Android TV, Android One e Android Auto, che adesso presentano nuovi loghi e identità. L'articolo Android TV, Android One e Android Auto cambiano logo e colori per una nuova identità proviene da TuttoAndroid.

"Questo Pd dovrebbe solo dire sì ai 10 punti - dire sì a Giuseppe Conte e seguire chi ha una identità e un’idea di Italia del futuro : il Movimento 5 Stelle" : Il Pd dica sì ai 10 punti del M5S e a Giuseppe Conte come premier. A scriverlo, su Facebook, è il socio di Rousseau Massimo Bugani, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Bologna, il quale avverte: “Noi del voto non dobbiamo avere paura”. “Salvini - dice l’esponente grillino - ci ha follemente cacciati in questa situazione e l’ha fatto come il personaggio della canzone di Vecchioni ...