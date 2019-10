Conte vede i vertici di Atlantia su Alitalia | al via la settimana decisiva

Taglio parlamentari - il Conte 2 alla prova del voto sulla riforma costituzionale : cosa prevede il ddl e quali gli ostacoli prima che sia legge : E’ la legge che i 5 stelle avevano messo sul tavolo delle trattative per il governo giallorosso come condizione imprescindibile ed è anche uno dei punti su cui, fino a pochi mesi fa, M5s e Partito democratico si sono fatti la guerra. Oggi a Montecitorio il governo Conte 2 non solo affronta la discussione finale sul ddl che riduce i parlamentari, ma anche e soprattutto viene messo alla prova sulla tenuta dell’accordo fra le due forze ...

Ghiacciaio Courmayeur - radar conferma movimento 35/40 cm al giorno. Regione Valle d’Aosta : “Conte venga a vedere” : "Dai primi dati del radar si conferma un movimento del Ghiacciaio di 35/40 cm al giorno, in linea con i rilievi fatti in precedenza". Ha il sapore di un allarme quello lanciato dall'assessore al territorio della Valle d'Aosta, Stefano Borrello, spiegando che il radar "e' in fase di taratura" e che "da lunedi' ci sara' un supplemento di analisi". Raffaele Rocco, responsabile difesa suolo della Regione Valle d'Aosta, ha parlato "di evoluzione ...

Conte vuole rivedere il reddito di cittadinanza : "Bisogna lavorare perché non sia solo assistenziale" : Il reddito di cittadinanza ”è stato criticato perché è stato presentato come una misura meramente assistenziale. Ora però dobbiamo continuare a lavorare perché sul piano attuativo la forza di questo strumento è cercare di recuperare persone che sono emarginate dal mercato del lavoro”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il dialogo con Maurizio Landini al Teatro Apollo a ...

Migranti : Conte vede Macron - ‘essenziale Ue volti pagina’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Sull’immigrazione “è essenziale l’Europa volti pagina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron.L'articolo Migranti: Conte vede Macron, ‘essenziale Ue volti pagina’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Conte vede al Serraj : soluzione crisi libica cruciale per l'interesse nazionale : Il premier italiano continua a «sollecitare tutte le parti in causa ad adottare tutte le necessarie misure per proteggere la popolazione civile nel rispetto del diritto internazionale umanitario»

Conte vede i sindacati : “Conti in ordine e giù le tasse - si inizia da lavoro” : Il premier: «Remare insieme per il bene del Paese. Abbiamo vincoli precisi, la lotta all’evasione sarà fondamentale»

Conte vede i sindacati. «Taglio delle tasse sul lavoro e conti in ordine» : «L'ascolto delle parti sociali è un metodo di lavoro che ho adottato sin dall'inizio e che intendo proseguire», assicura il presidente del Consiglio. «Il nostro obiettivo è quello di remare insieme per il bene del Paese».

Pd - Renzi se ne va : “È un bene per tutti - anche per Conte. Subito i gruppi parlamentari. Parte della sinistra mi vede come un intruso” : Matteo Renzi va via dal Pd e fonderà un suo partito. Prima partiranno i gruppi parlamentari, formati da una trentina tra deputati e senatori, già “questa settimana”. “E saranno un bene per tutti”. Non solo per il segretario dem Nicola Zingaretti, ma anche per il premier Giuseppe Conte perché “probabilmente si allargherà la base del consenso parlamentare” del nuovo esecutivo che giudica “un ...

Scissione Pd - Matteo Renzi accelera e vede Giuseppe Conte. Ha già il nome del suo partito : "Italia del sì" : Mentre Dario Franceschini parla di Scissione "ridicola" e si appella a Matteo Renzi - "Non farlo, il Pd è casa tua" - l'ex premier accelera ed è pronto a incontrare Giuseppe Conte per dargli rassicurazioni sul suo sostegno al governo anche quando dirà addio al partito democratico. Perché così sarà.

Giornalisti : Lorussso vede Conte - riavviare dalogo costruttivo : Roma, 14 set. (AdnKronos) – “Oggi a margine della Fiera del Levante a Bari abbiamo incontrato il presidente del Consiglio Conte e il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. Al presidente Conte abbiamo innanzitutto rappresentato la necessità di riavviare un dialogo che sia costruttivo e che rimetta al centro l’importanza del ruolo dell’informazione, dell’industria dell’informazione e quindi anche del ...

Formula 1 – Rosberg Contento dell’errore di Hamilton a Monza : “felice di vedere che Lewis abbia fatto una mossa non intelligente” : Nico Rosberg ed il dritto di Hamilton a Monza: l’ex campione tedesco gioisce per l’errore del suo ex compagno di squadra al Gp d’Italia Tra Hamilton e Rosberg, è certo, non scorre buon sangue: i due piloti hanno vissuto una convivenza travaglia in Mercedes e sembra che la situazione non sia cambiata molto dopo il ritiro del tedesco. Durante il weekend di gara di Monza, il britannico campione del mondo in carica ha ...

Tusk : "Bello rivedere Conte a Bruxelles" : 14.05 "Bello vedere di nuovo il mio buon amico, il premier Giuseppe Conte. Abbiamo discusso delle priorità dell'Italia in vista del prossimo Consiglio europeo di ottobre".Così il presidente uscente del Consiglio europeo Tusk su Twitter. Il tweet, con una foto dell'arrivo di Tusk e Conte sorridenti a palazzo Justus Lipsius, è stato postato dopo l'incontro. "Sono lieto di averlo qui a Bruxelles. Probabilmente la mia migliore esperienza ...

Assist di Mattarella al Conte bis : rivedere il patto di stabilità : Il Capo dello Stato chiede all’Ue un sistema più equo. La Francia appoggia la proposta: ora fare in fretta