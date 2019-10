Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 8 ottobre 2019) Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "L'assemblea di oggi ci offre l'occasione per chiedere al governo regionale e al governo nazionale l'immediata attivazione di unper affrontare in maniera concreta i milledi questa nostra regione che non solo penalizzano gli enti locali ma, sopr

TV7Benevento : Comuni: L. Orlando, 'tavolo tecnico su problemi Sicilia'... - GiornaleLORA : L’8 ottobre a Palermo l’assemblea annuale dei comuni siciliani. Orlando: “un confronto sulle nostre proposte Bdi m… - carlo_orlando : Evviva!!! -