Baglio-Zannola | da rifiuti zero a ‘rifiuti dappertutto’ | fatta retromarcia anche su

(Di martedì 8 ottobre 2019) Roma – “Tre anni e mezzo buttati a spiegare alla citta’ la strategia del ‘riuso e del riciclo’ con il risultato di non aver incentivato nell’uno nell’altro. L’amministrazione Raggi e’ passata dalla promessaalla nuova realta’ ‘dappertutto’. Il nuovo amministratore unico di Ama Stefano Zaghis come ha fatto ingresso nella sede di Ama ha immediatamente innestato lasulla raccolta differenziata e anziche’ rinforzare gli organici come da mesi richiedono i sindacati si appresta a sostituire ed assumere altri dirigenti”. “È l’esito di un fallimento su tutta la linea con ripercussioni evidenti sulla vita dei cittadini. In tre anni e mezzo l’unica politica della giunta sull’azienda capitolina e’ stata quella del gambero: rimozione dei progetti sugli ...

