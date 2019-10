Studentessa ha un malore in classe e muore a 16 anni

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Una ragazza di 16ha perso la vita questa mattina, 7 ottobre, nell’istituto superiore “Genovesi-Da Vinci” di Salerno. La vittima, secondo quanto si apprende, avrebbe avuto unin aula mentre si trovava alla lavagna per un esercizio. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori. Sono in corso indagini da parte degli agenti della Squadra Mobile di Salerno.Secondo una prima ricostruzione, la ragazza era impegnata in un esercizio di matematica alla lavagna quando è stata stroncata da unintorno alle 9. “Lo stava svolgendo - ha raccontato Teresa Marino, docente di matematica che si trovava inal momento della tragedia - all’improvviso ho visto che si girava. Ha toccato la cattedra. Mi sono accorta che si stava sentendo male. È caduta a terra, ho capito che era svenuta e ho detto ai ragazzi di chiamare ...

