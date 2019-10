Problemi Iliad e Wind Tre nei pressi di Torino | tempi di ripristino e possibili

Non c’è pace per Iliad : gli ultimi Problemi sulle antenne arrivano dal Friuli : Giungono quasi puntuali nuovi grattacapi Iliad e per gli utenti che seguono da vicino le vicende della compagnia telefonica. Magari per il semplice motivo di aver dato fiducia alla compagnia telefonica nell'ultimo anno e mezzo. Quasi a voler confermare alcuni dati che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, oggi 4 ottobre tocca analizzare gli ultimi problemi che sono emersi per la compagnia telefonica francese nel nostro ...

Cresce tra intoppi e Problemi la rete proprietaria Iliad : le previsioni da qui alla fine del 2019 : La copertura di rete offerta da Iliad continua a languire, limitata dai vari problemi incontrati per l'installazione delle antenne, non ultimo quello fatto registrare a Capannori, in provincia di Lucca. intoppi sicuramente fisiologici, e che si poteva immaginare il quarto operatore telefonico nazionale avrebbe potuto incontrare nella lunga crociata verso l'indipendenza dal roaming WindTre. Come riportato dal portale di informazione ...

Interminabile lista di Problemi per Iliad in Italia : l’ultima disputa dalla Toscana a settembre : Non c’è pace per Iliad, nel tentativo di raggiungere la piena indipendenza dal punto di vista delle infrastrutture e delle antenne. Dopo la questione di Montesilvano, nei pressi di Pescara, con una vicenda che alla fine ha creato più problemi del previsto all'azienda francese, stavolta tocca spostarsi in provincia di Lucca, per la precisione a Capannori. Qui l'operatore dal punto di vista della burocrazia ha fatto tutto alla grande, portando a ...

Ancora uno stop - ancora Problemi per Iliad sulle antenne ed il 5G : “no” definitivo a Montesilvano : Sempre più tortuoso e ricco di imprevisti il percorso che dovrebbe portare Iliad prima o poi alla piena indipendenza dal punto di vista infrastrutturale con le antenne. Soprattutto per quanto riguarda un tema delicato come quello del 5G. Oggi 22 settembre, più in particolare, tocca tornare su una questione che abbiamo già menzionato all'interno delle nostre pagine, a proposito delle difficoltà che la compagnia telefonica francese ha toccato con ...

Un’altra settimana di stop per Iliad : ancora Problemi con le antenne vicino Pescara : Continua il percorso tortuoso per Iliad, nel tentativo di acquisire una crescente indipendenza sul delicato tema della rete proprietaria. Come sempre, al centro del dibattito abbiamo l'installazione di nuove antenne, al punto che oggi 10 settembre tocca riprendere per forza di cose un argomento che in realtà avevamo sfiorato già nei giorni scorsi sulle nostre pagine. Tutto ruota attorno alle difficoltà che la compagnia telefonica francese sta ...

Senza pace il percorso di Iliad : nuovi Problemi con le antenne in Abruzzo il 6 settembre : Non sembra trovare pace Iliad nel suo percorso che dovrebbe portare all'emancipazione della compagnia telefonica dal punto di vista della rete e delle antenne. Da diversi mesi, infatti, il brand francese ha intrapreso un cammino che dovrebbe portarlo ad essere del tutto indipendente sul fronte infrastrutture rispetto a quanto è stato fornito da Wind Tre, ma come si potrà notare oggi 6 settembre ci sono ancora tanti scogli da superare. Come ...

Addio o arrivederci agli iPhone con Iliad? Problemi con l’acquisto e nuove ipotesi : Inizialmente si pensava a qualche problema tecnico, o più semplicemente ad una normale indisponibilità per gli iPhone acquistabili tramite Iliad, considerando il fatto che diversi utenti hanno evidenziato l'impossibilità nel portare a termine l'ordine di un melafonino attraverso il sito della compagnia telefonica. Tuttavia, se due indizi fanno una prova rispetto a quanto vi abbiamo riportato circa un mese fa sulle nostre pagine, ci sono nuovi ...

Ennesimo intoppo d’agosto per Iliad : Problemi con le antenne anche nei pressi di Roma : Un mese di agosto più complicato del previsto per Iliad, come al solito per quanto riguarda il tema delle installazioni delle nuove antenne. Qualche giorno fa, sulle nostre pagine, abbiamo parlato di alcune proteste che in determinate realtà locali stanno in qualche modo rallentando il processo con il quale la compagnia telefonica, a stretto giro, punta ad essere più autonoma. Ebbene, la burocrazia sta creando problemi non solo al nord, come si ...

Tutto da rifare per Iliad : gli ultimi Problemi con le antenne arrivano da Treviso a fine agosto : Sono ancora una volta poco incoraggianti le ultime notizie che arrivano per il mondo Iliad, in riferimento alla solita questione inerente l'installazione di nuove antenne. Secondo quanto raccolto oggi 22 agosto, infatti, è possibile dare continuità a quanto riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine su una questione che sta creando più grattacapi del previsto alla compagnia telefonica. Questa volta la doccia fredda per l'operatore arriva ...

Ancora il bastone tra le ruote a Iliad tra copertura e nuove antenne : ulteriori Problemi ad agosto : Arrivano cattive notizie anche ad agosto per Iliad ed il suo processo di crescita, soprattutto per quanto riguarda la questione relativa alla copertura e all'installazione di nuove antenne. Se i problemi trapelati una decina di giorni fa riguardavano anche Wind Tre, con un momentaneo malfunzionamento che ha creato non pochi disagi alle rispettive cliente come vi abbiamo riportato prontamente tramite articolo specifico, la questione di oggi 18 ...