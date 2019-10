Lazio | dalla UEFA procedimento per condotta razzista

Firenze - gli ex scali ferroviari vinti dalla specuLazione. Altro che interesse pubblico : di Roberto Budini Gattai* Della vendita degli ultimi otto ettari delle Officine Grandi Riparazioni ferroviarie (ex Ogr) ha scritto recentemente Antonio Fiorentino nella quarta scheda della ricca inchiesta A chi fa gola Firenze?, pubblicata su questo blog. Da molti anni le aree ferroviarie sono sottoposte a dismissioni e programmi di vendita, guidati da “Master plan” sempre in corsia preferenziale e sempre un po’ segreti. Ovunque – ...

Droga e carcere : le riveLazioni (scottanti) di Valentina Dallari su Andrea Melchiorre : Il libro di Valentina Dallari "Non mi sono mai piaciuta" è in vendita da pochi giorni ma ha già creato scalpore. Come già era successo poche settimane fa a Giulia De Lellis, che con il suo primo libro ha raccontato particolari inediti della rottura con l'ex Andrea Damante, oggi anche la deejay bolognese ha svelato alcuni retroscena scottanti della frequentazione con Andrea Melchiorre durante il programma di Maria De Filippi, Uomini e ...

Terremoto in Molise : scossa magnitudo 2.7 avvertita dalla popoLazione : Un Terremoto di magnitudo 2.7 è stato registrato alle 17.04 con epicentro a Guardialfiera, in provincia di Campobasso. La scossa è stata avvertita da molti abitanti del paese. Il sisma è stato rilevato dalla sala operativa dell’Ingv ad una profondità di 16,7 km Il sindaco: “Non ci sono danni” Il sindaco Vincenzo Tozzi ha fatto sapere che "non ci sono danni in paese". Ad avvertire la scossa anche il vicesindaco che, a quell'ora, era in ...

Mai visto il figlio di Vasco Rossi? Nato dalla reLazione con ‘Gabri’ - ecco Lorenzo (oggi marito e papà) : Lorenzo Rossi Sturani, figlio di Vasco Rossi, e la fidanzata Carlotta Quaranta hanno detto sì domenica 15 settembre a Crespellano e poi hanno fatto festa insieme a tutti i loro amici e familiari. La gioia traspare chiara dalla prima foto postata dal neo sposo sui social, sulla pagina dove prima di fare le promesse aveva raccontato una bellissima storia d’amore. La location delle nozze è Villa Stella a Crespellano, provincia di Bologna, ma ...

Serie A calcio - risultati e classifica di oggi (15 settembre) : Lazio fermata dalla SPAL - vince l’Atalanta. Fuochi d’artificio tra Brescia e Bologna : Domenica densa di partite nella terza giornata della Serie A di calcio 2019/2020, dove un’Atalanta già in formato Champions è riuscita ad avere la meglio sul Genoa, un maniera rocambolesca, passando in vantaggio grazie ad un rigore di Luis Muriel, e facendosi pareggiare nel recupero da Mimmo Criscito, anche lui dal dischetto. Solamente nel quinto minuto dopo il novantesimo la rete decisiva di Duvan Zapata. Sfida incredibile invece tra ...

Pozzuoli trema ancora : lieve scossa di terremoto avvertita dalla popoLazione : Pozzuoli - Un lieve terremoto alle ore 12,27 di oggi si è verificato nella cittadina puteolana con epicentro nella zona del mare prospiciente il parcheggio di via Nicola Fasano. A darne...

Marsiglia - la riveLazione di Strootman : “ho ricevuto un’offerta dalla Roma nell’ultima finestra di mercato” : Il centrocampista olandese ha rivelato di essere stato cercato dalla Roma questa estate, ma il Marsiglia ha rifiutato l’offerta giallorossa Kevin Strootman è stato vicino a tornare alla Roma nel mercato appena concluso, ma il Marsiglia ha rifiutato l’offerta presentata dal club giallorosso. Il centrocampista olandese sarebbe tornato volentieri nella Capitale, dove ha giocato dal 2013 al 2018 raggiungendo 102 presenze e segnando ...

Kledi ha avuto una reLazione con Maria De Filippi ai tempi di Amici? Perché è sparito dalla tv. Il gossip : Kledi Kadiu, che mito! Ve lo ricordate? Quando è apparso per la prima volta ad Amici di Maria De Filippi (all’epoca di Kledi si chiamava ancora Saranno famosi), ha fatto battere il cuore a tantissime ragazzine che, in un attimo, hanno perso la testa per lui. Ma Kledi aveva iniziato a ballare in televisione molto prima di Maria De Filippi. Aveva iniziato con Maurizio Costanzo, a Buona Domenica: era un membro del corpo di ballo ed era ...

Kledi ha avuto una reLazione con Maria De Filippi ai tempi di Amici? Perché è sparito dalla tv : Quando Kledi Kadiu è apparso per la prima volta ad Amici di Maria De Filippi ha fatto battere il cuore a tantissime ragazzine che, in un attimo, hanno perso la testa per lui. Ma Kledi aveva iniziato a ballare in televisione molto prima di Maria De Filippi. Aveva iniziato con Maurizio Costanzo, a Buona Domenica... era un membro del corpo di ballo ed era giovanissimo. Albanese, classe 1974, quando arrivò in Italia fu subito notato da produttori e ...

Tante Xiaomi Mi Band 4 false in circoLazione : come diffidare dalla copia cinese : Non riuscite più a resistere alla scimmia e volete a tutti i costi comprare la Xiaomi Mi Band 4? Ci sta, ma fate attenzione che non ve ne rifiliano un modello falso spacciato per originale. Le scorte non sono ancora Tante, ed in questa situazione i contraffattori ci sguazzano. come riportato da 'tuttoandroid.net', può capitare anche su Amazon di imbattersi in Xiaomi Mi Band 4 fasulle attraverso il marketplace (spazio virtuale in cui è ...

Terremoto in Toscana - due scosse molto superficiali in Val di Cecina : avvertite dalla popoLazione [MAPPE e DATI] : Altre due scosse di Terremoto hanno colpito la Toscana centrale, nel cuore della Regione, nel primo pomeriggio di oggi dopo la scossa di magnitudo 3.9 che alle 13:17 con epicentro a Borgo Val di Taro che è stata avvertita su gran parte del Centro/Nord, da Genova a Parma fino a Pisa. Nelle zone più vicine all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 4° grado Mercalli, sull’Appennino tra Toscana ed Emilia, nella zona del passo ...