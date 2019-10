Hacker russi modificano Chrome e Firefox per intercettare i dati crittografati

In Russia il voto via blockchain può essere Hackerato in 20 minuti : Foto di Stanislav KrasilnikovTASS via Getty Images Un ricercatore francese ha scoperto una vulnerabilità piuttosto seria nel sistema di voto tramite blockchain che dovrebbe fare il suo debutto nelle elezioni per il consiglio comunale di Mosca a settembre. “La piattaforma può essere bucata in circa 20 minuti”, si legge nella ricerca pubblicata dal Cnrs, l’istituto nazionale di ricerca scientifica francese, “usando un semplice personal ...