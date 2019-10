Conte: lotta a evasione per calo tasse

"Non vogliamo lavorare in maniera referenziale, ma fianco a fianco con voi". Così, a quanto si apprende, il premieral tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati sulla prossima Manovra. Tra le priorità elencate, "un piano di contrasto all'affinché tutti paghino leper poter tutti pagare di meno". Un "piano di rilancio per il Mezzogiorno" e una "nuova agenda di investimenti", tutelando "la solidità" dei conti. Inoltre: taglio del cuneo fiscale e misure per "evitare la stretta sui consumi delle famiglie".(Di lunedì 7 ottobre 2019)