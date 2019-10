Adottare un bambino | il racconto di un padre felice

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Zero. Zero non è un numero. Zero è nulla, mancanza, assenza di qualcosa. Quanti soldi hai? Zero. Quante mele vuoi? Zero. Quante speranze hai? Zero. Quanti spermatozoi sani hai? Zero. Ecco, questo è il mio zero, che lampeggiava come un’insegna luminosa sul mio primo spermiogramma. Dopo anni passati nel virtuoso tentativo di riprodurmi, qualche sospetto che dal punto di vista medico non fosse tutto a posto aveva solleticato anche la mia non spiccata intuizione, ma sinceramente zero mi sembrava eccessivo. Uno o due mi sarebbero sembrati pochi. Invece nulla, zero: la Caporetto della virilità insomma. Un esito che risuonava come l’eco di una punizione divina: proprio a me che ero nato per crescere figli, che avevo sempre sentito un’innata vocazione alla paternità, che mi ero sempre visto con un pargolo tra le braccia, erano toccati in sorte ...

FiorDiLalisa : @philofxbia Si mi piacerebbe tantissimo! Amo prendermi cura degli altri e adottare un bambino mi renderebbe felicissima T^T ?? - xjohnlockvibes : 17. ho paura di rimanere incinta per un problema all'utero, ma mi piacerebbe adottare un bambino dai 3/4 anni in sù… - goldturningblue : @lowligh7 Quindi se mi sposo con un cane posso adottare un bambino e crescerlo insieme a lui ma se mi sposo con una donna non posso? -