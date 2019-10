Scuola : Renzi - ‘abbiamo fatto un po’ di caos’ (2) : (AdnKronos) – “Il punto fondamentale e che ci sono tre o quattro questioni che vanno sciolte – ha aggiunto Renzi – abbiamo un gigantesco problema di approccio culturale alla Scuola dove è giusto valorizzare di più gli insegnanti. Dobbiamo porci, quindi, il problema di come mettere al centro le legittime esigenze degli docenti ma anche quelle degli studenti. Alla luce di tutto ciò, sicuramente stiamo lavorando per ...

Scuola : Renzi - ‘abbiamo fatto un po’ di caos’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Sulla Buona Scuola noi abbiamo fatto un errore sostanziale nel non renderci conto che avremmo dovuto presentare meglio quella scommessa, abbiamo fatto un po’ di caos. Ci sono tre o quattro questioni sulla Scuola che vanno sciolte”. Così, Matteo Renzi alla Scuola i formazione politica ‘Futura’ di Davide Faraone a Terrasini. L'articolo Scuola : Renzi , ...

Scuola : Renzi - 'abbiamo fatto un po' di caos' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Sulla Buona Scuola noi abbiamo fatto un errore sostanziale nel non renderci conto che avremmo dovuto presentare meglio quella scommessa, abbiamo fatto un po' di caos. Ci sono tre o quattro questioni sulla Scuola che vanno sciolte". Così, Matteo Renzi alla s

** Scuola : Renzi - ‘più che levare il crocifisso serve un’adeguata edilizia scolastica’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “C’è un ministro che dice ‘leviamo il crocifisso ’. Diciamoglielo a questo signore che più che levare il crocifisso bisogna preoccuparsi che i muri siano all’altezza di un’adeguata edilizia scolastica”. Lo ha detto Matteo Renzi , intervenendo in collegamento skype con la scuola di formazione ‘Futura’ in corso a Terrasini. L'articolo ...

Renzi - lo studente e il videoselfie alla Scuola di politica : “Ma i 49 milioni?”. E l’ex premier risponde con una battuta : “Hai sbagliato Matteo” : Al termine della scuola politica “Meritare l’Italia” organizzata in provincia di Lucca, Matteo Renzi si è fermato con i partecipanti, circa 250 giovani, per i classici selfie di rito. Tra questi anche lo studente Roberto Luca Saldi che, registrando un video, gli ha chiesto ironico: “Ma i 49 milioni?”. Proprio come avevano fatto alcuni mesi fa i contestatori di Salvini, tendendogli una trappola. “Hai sbagliato Matteo” ha ...