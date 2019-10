La crittografia non piace ai governi | che chiedono a Facebook una backdoor

Fonte : agi

(Di domenica 6 ottobre 2019) Non ci sono solo gli spifferi antitrust, le multe per la gestione allegra della privacy e le pressioni su Libra.deve fare i conti con la decisione di applicare unapiù rigida a tutte le sue app. Stati Uniti, Regno Unito e Australia hanno inviato a Menlo Park una lettera per chiedere l'apertura di una backdoor. Cioè di una porta di servizio che consenta a forze dell'ordine e intelligence di fare quello che non sarebbe concesso né agli utenti né astesso: guardare i contenuti dei messaggi. Le richieste deiLa lettera, rivelata da Buzzfeed e dal Guardian, è stata inviata il 4 ottobre. È firmata dal segretario di Stato britannico per gli affari interni Priti Patel, dal procuratore generale degli Stati Uniti William Barr, dal segretario alla sicurezza degli Stati Uniti Kevin McAleenan e dal ministro degli Interni australiano Peter Dutton. Chiede a ...

sonoclaudio : @lorenzo_rossi77 @fabiochiusi @raistolo @RositaRijtano Ovvio che no. Ma, ormai, qualsiasi cialtrone si sente autori… - danielaconte1 : #Facebook e crittografia end-to-end: braccio di ferro con le autorità. Le autorità chiedono al social network di n… - inventuweb : USA, Regno Unito e Australia chiedono a Facebook di non usare la crittografia end-to-end -