I partiti in pressing su Conte | “Mandi via il capo del Dis” Ma il premier | “Non si tocca”

Fonte : lastampa

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Dopo Renzi anche il M5S contro Vecchione. Ma Palazzo Chigi lo difende: «Falso l’incontro all’ambasciata Usa, fiducia negli 007, vi sarà un chiarimento»

