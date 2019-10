Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 5 ottobre 2019) Socialisti in netto vantaggio sull’opposizione. Dopo avere risollevato l’economia e le speranze dei portoghesi, il premier Antonio Costa sarà chiamato a imprimere una nuova accelerazione al Paese

fisco24_info : Il voto tranquillo del Portogallo: stabilità e un futuro più hi-tech: Socialisti in netto vantaggio sull'opposizion…