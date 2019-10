Ambiente | il Wwf | “Oltre 40 località festeggiano la biodiversità”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) Oltre 100 eventi in più di 40per ampliare la conoscenza sulla natura e promuovere la partecipazione attiva, aggregare e attivare la comunità per scoprire e curare le aree verdi di cui spesso si ignora anche l’esistenza, coinvolgere le tante realtà civiche impegnate nella gestione di aree verdi, parchi urbani, orti sociali e giardini condivisi, con focus nelle 14 città metropolitane; e ancora, individuare punti critici ed esperienze pilota sulla migliore gestione del verde e della biodiversità urbana in ambito locale: tutto questo è Urban Nature, la Festa della Biodiversità in città targata Wwf che, ogni anno, anima parchi e giardini delle principali città italiane coinvolgendo cittadini e scuole in eventi di citizen science e citizen conservation. “Sono già più di 40, ad oggi – fa sapere il Wwf in una nota – leitaliane dove sono previste ...

