Open Day speciale a Giarratana

Basket femminile - 1a giornata Serie A1 2019-2020 : si comincia con la 18a edizione dell’Opening Day : Per il diciottesimo anno la stagione del Basket femminile riparte con l’Opening Day. In due giorni a Chianciano Terme scendono in campo le quattordici squadre che daranno vita a questa nuova stagione di Serie A1. Ad aprire l’Opening Day 2019 saranno le campionesse in carica del Famila Schio, che se la vedranno con l’Use Scotti Empoli alle ore 14.00 di sabato. Una partita che vede ovviamente favorite le venete, che si sono rinforzate ...

Mater Olbia - Bellantone : "L''Open day' potrebbe trasformarsi in 'settimana aperta'" : Olbia, 28 set. (AdnKronos) - “Volevamo dare un abbraccio a questo splendido territorio e siamo stati travolti da un abbraccio festoso di ritorno. È bellissimo quanto sta accadendo e il sorriso delle persone che stanno scoprendo il Mater Olbia". Lo ha detto il professor Rocco Bellantone, direttore sc

Mater Olbia - Raimondi : "Open Day segnale rivolto a tutto il territorio" : Olbia, 28 set. (AdnKronos) - “L’open day del Mater Olbia è un segnale rivolto alla Gallura e alla Sardegna tutta". Lo ha dichiarato Giovanni Raimondi, amministratore delegato del Mater Olbia e presidente della Fondazione Policlinico Gemelli, in occasione della 'giornata di apertura' di oggi in cui,

Terza edizione dell’Open Day della ricerca in 6 centri ENEA : Sei centri ricerche ENEA apriranno le porte al grande pubblico venerdì 27 settembre per il 3° Open day nell’ambito della settimana europea della ricerca. I centri di Casaccia e Frascati (alle porte di Roma), Brindisi, Portici (Napoli), Trisaia (Matera) e Brasimone (Bologna) accoglieranno i visitatori dalle 9.30 alle 23.30 (orari diversificati a seconda del Centro). I percorsi e le attività sia per adulti e che per bambini sono descritte sul ...

“Mio figlio cresce bene?” Open Day al Bambino Gesù - visite di controllo gratuite : Mio figlio cresce bene? Spesso i genitori si pongono con ansia questa domanda e, in effetti, la crescita regolare di un Bambino è uno degli indicatori più importanti del suo stato di salute. Anche quest’anno l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù offre la possibilità di verificare se la crescita dei bambini è corretta aderendo alla campagna di sensibilizzazione “La crescita dei bambini” di A.Fa.D.O.C. (Associazione Famiglie di Soggetti con deficit ...

Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali : Open Day al Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria : Il Centro di Tipizzazione Tissutale, unica sede in Calabria del Registro Regionale donatori di midollo, tra il 21 ed il 29 settembre, in occasione della “Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche”, effettuerà l’Open DAY presso i locali posti al 1° piano del Presidio Ospedaliero Riuniti del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio ...

Terza edizione dell’Open Day della ricerca in 5 centri ENEA : Venerdì 27 settembre si svolgerà la 3a edizione dell’Open day della ricerca ENEA, anche quest’anno nell’ambito della settimana europea della ricerca. Ampia l’offerta con cinque centri aperti al grande pubblico: Casaccia e Frascati (alle porte di Roma), Brindisi, La Trisaia (Matera) e Portici (Napoli). I visitatori saranno accolti dalle 14.00 alle 23.30 da ricercatori e scienziati, che li accompagneranno in un percorso non convenzionale nel mondo ...

Porte aperte all’Istituto di Moda Burgo di Roma per l’Open Day di Martedì 10 Settembre 2019 ! : Martedì 10 Settembre, dalle 9.30 alle 16.30 l’Istituto di Moda Burgo, nella sua sede di via Lungotevere dei Mellini, 44, a Roma, apre le Porte a tutti i giovani creativi, appassionati del fashion, professionisti del settore del nord, centro Italia e non solo. Durante la giornata aperta sarà possibile visitare la scuola e le aule, visionare i progetti degli ex studenti e ricevere informazioni sul percorso formativo. Il direttore e fondatore ...

Open days 2019 : palestre e impianti aperti : Roma – Sulla scia della ‘Notte bianca dello sport’, arrivano a Roma gli ‘Sport Open days 2019′: un evento che permettera’ a numerosi impianti sportivi comunali e palestre scolastiche di rimanere aperti il sabato per ospitare eventi e manifestazioni di carattere sportivo. Si svolgeranno il 14, il 21 e il 28 settembre e coinvolgeranno quasi tutti i municipi romani per un totale di 107 strutture aperte. Alla ...