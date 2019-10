Nuovo San Siro | quella di Inter e Milan è una strategia per bypassare il no del Comune?

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il Sole 24 Ore scrive del progetto delstadio dio, ilSan. A guardare i numeri, non sembrerebbe cheavrebbero l’appoggio del consiglio comunaleese. Dei 48 consiglieri presenti, 20 sono per il no (Lega e liste civiche di sinistra), 7 si dichiarano tendenzialmente non favorevoli (Forza Italia, soprattutto), 19 sono indecisi e aperti al dialogo (Pd e altre liste civiche), 2 favorevoli, di cui uno, Stefano Parisi, apertamente. Parisi è lo sfidante di Giuseppe Sala alle ultime elezioni amministrative, ora alla guida del centrodestra. Le due squadre hanno innescato una campagna mediatica che di fatto ha scavalcato i consiglieri comunali. Nelle ultime settimane, scrive il quotidiano finanziario,hanno incontrato per la prima volta i capigruppo (il 18 settembre), poi hanno resi pubblici i rendering dei due progetti rimasti in ballo. ...

