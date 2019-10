Nintendo Switch Pro | Specifiche tecniche | prezzo e data di uscita?

A Knight's Quest - il gioco ispirato a Zelda - arriva questo mese su PC - Nintendo Switch - PS4 ed Xbox One : Attraverso un comunicato stampa, Curve Digital e Sky 9 Games sono orgogliosi di annunciare che A Knight's Quest sarà pubblicato su PC via Epic Games Store, Nintendo Switch e PlayStation 4 il 10 ottobre, con la versione per Xbox One in arrivo l'11 ottobre. La versione moderna di Questo platform d'azione verrà venduto ad un costo di 24,99 euro.Audace, debole e un po' stupido, Rusty è un avventuriero di buon cuore ma goffo, che avvia ...

Return of the Obra Dinn arriva su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch questo mese : Lucas Pope, sviluppatore di Return of the Obra Dinn, ha annunciato che il suo gioco non sarà più un'esclusiva per PC, ma approderà a partire dal 18 ottobre anche su Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Se non avete ancora avuto l'occasione di provare questa particolare avventura monocromatica allora questa è l'occasione perfetta. Il gioco racconta di una nave fantasma immaginaria della East India Company, la cui storia è ambientata ...

Controller Nintendo Switch Lite : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi aiuteremo a scegliere il miglior Controller Nintendo Switch Lite perfetto per voi. Analizzeremo tutte le caratteristiche da tenere in considerazione e vi proporremo la selezione dei migliori modelli disponibili in commercio. leggi di più...

Offerte Nintendo Switch e Switch Lite per la Amazon Gaming Week : prezzi bassi per tutti il 3 ottobre : Nintendo Switch non è solo l'ultima console della casa di Kyoto ad essere approdata sugli scaffali di tutto il mondo. Il device ibrido rappresenta la prova più recente di quanto il colosso giapponese investa sull'innovazione, da sempre capace di differenziarsi dalla - spietata! - concorrenza proponendo al pubblico soluzioni di Gaming fresche e rivoluzionarie, che per l'appunto sono andate ad incarnarsi, dopo Wii e Wii U, in un device dalle ...

Stardew Valley : il creatore Eric Barone ora è il publisher della versione per Nintendo Switch : Nell'autunno del 2018, il talentuoso sviluppatore di Stardew Valley, Eric "ConcernedApe" Barone, si è impegnato a diventare unico editore del gioco nelle sue versioni per PC, PS4, PS Vita e Xbox One.Quasi un anno dopo, il creatore ha vinto i diritti per la versione di Nintendo Switch, lasciando solo i porting per mobile nelle mani dell'editore Chucklefish."Quando ho pubblicato Stardew Valley, ero un apprendista nel settore dei videogiochi", ...

Come avere skin gratis su Fortnite con Nintendo Switch : Vorreste acquistare degli skin dal Negozio oggetti di Fortnite tramite la famosa console ibrida di Nintendo ma purtroppo non avete Vbucks a sufficienza per effettuare l’acquisto. All’interno di questo tutorial di oggi, scopriremo insieme Come leggi di più...

Disponibile l'aggiornamento di sistema 9.0.1 di Nintendo Switch : l'aggiornamento di sistema 9.0.1 di Nintendo Switch è stato da poco reso Disponibile a livello globale per tutti i possessori dello Switch originale e del nuovo Switch Lite.Questo nuovissimo update racchiude i soliti miglioramenti di stabilità ma contiene anche correzioni per i seguenti due problemi:Ulteriori dettagli su questo aggiornamento del firmware sono sconosciuti, ma sembra essere secondario dopo l'aggiornamento 9.0 del mese scorso, che ...

Dragon Quest : La serie originale disponibile su Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato che i primi tre giochi dell’amata serie RPG, Dragon Quest®, sono ora disponibili su Nintendo Switch™, per la prima volta su una console in Europa. Questi titoli sono perfetti per i fan di vecchia data e anche per i nuovi giocatori che vogliono scoprire Questi classici della storia dei videogiochi. Ogni gioco della leggendaria trilogia di Erdrick può essere acquistato individualmente in formato ...

Death Trash - l'RPG post-apocalittico arriverà su PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch : Lo sviluppatore Crafting Legends ha annunciato che Death Trash, un gioco di ruolo post-apocalittico semi open-world arriverà inizialmente su PC tramite Accesso Anticipato di Steam all'inizio del 2020 per poi approdare anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.Dopo quattro anni lo sviluppatore Stephan Hövelbrinks ha annunciato via Steam di voler lanciare il gioco in Accesso Anticipato. "Death Trash è già in sviluppo da più di quattro ...

Auto Chess arriverà su Nintendo Switch e PlayStation 4 a partire dal prossimo anno : Auto Chess, il nuovo gioco diventato estremamente popolare ed iniziato come mod di Dota 2, arriverà anche su Nintendo Switch e PlayStation 4 a partire dal prossimo anno.Questa notizia è stata annunciata da Loring Lee, CEO della compagnia cinese Dragonest, a un incontro tra fan, quindi non è chiaro se sia destinato o meno ai mercati globali, anche se è molto probabile, considerata la popolarità del gioco.Auto Chess: Origin è attualmente ...

Brain Training sta per arrivare su Nintendo Switch - ecco i primi trailer : Presto gli amanti dei puzzle potranno mettere le mani sul nuovo capitolo di Brain Training, in arrivo questa volta su Nintendo Switch. Attualmente il gioco ha una data di uscita per il mercato giapponese, ovvero il 27 dicembre. In base ai trailer pubblicati recentemente il gioco avrà due tipi di supporto, orizzontale e verticale, oltre che una modalità multiplayer.I Joy-Con potranno essere utilizzati per rilevare il numero di dita che ...

Nintendo Switch Lite - recensione : Chi l'avrebbe mai detto? Lo Switch che non fa Switch è un vero trionfo. È una versione rivista dell'hardware che dimostra, in modo spettacolare, che questa era una console portatile già nel suo DNA. E che in questa forma è davvero brillante. La versione Lite è infatti più economica e manca di alcune funzionalità allettanti, e c'è la sensazione che Nintendo abbia voluto lanciare un prodotto esclusivamente portatile per catturare quanta più ...

Nintendo Switch : la class action per il Joy-Con Drift ora include anche Switch Lite : Come riportato in una precedente notizia, anche alcuni modelli di Nintendo Switch Lite sono affetti dal fastidioso Joy-Con Drift. Per chi non lo sapesse, si tratta di un problema per cui la console registra dei movimenti da parte della levetta analogica di uno dei due controller, nonostante questa sia in posizione neutra, rendendo difficoltoso, se non addirittura esasperante, gestire al meglio la telecamera o i movimenti del personaggio.Un ...