Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Giuseppe De Lorenzo La denuncia di Assunta: il bambino "indal" egiziano. L'appello a Di Maio: "Si attivino le istituzioni" "Io da mamma non ho più un cuore, mi si è liquefatto". L’appello è diretto al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: "Non posso vivere senza di lui". Maria Assunta è una mamma che vive e lavora nel Leccese, in Puglia. Da qualche settimana non riesce a vedere il suo, né ad abbracciarlo, perché "ilha deciso di trattenerlo" in. "Non lo vedo dall’11 di agosto - racconta al Giornale.it Assunta - quando sono tornata dopo averlo accompagnato giù dal". (guarda qui il video) A settembre la donna si è presentata dai carabinieri di Lecce per sporgere denuncia contro l’ex compagno per sottrazione di minore. Poi ha contattato il Daily Muslim, primo giornale islamico d'Italia con cui siamo andati ad intervistarla. ...

zia_dadde : L'urlo di dolore di una madre: 'Il mio bimbo trattenuto in Egitto dal padre' - - xFister : Ok forse il dolore al dito è un po' aumentato, ora urlo - aswaterinthesea : RT @hwanguilty: dopo interminabili ore di dolore mi sono assopita e sono stata svegliata da un URLO di giulia perché SONO ARRIVATI I NOSTRI… -