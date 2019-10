Istat | deficit in calo | ma sale la pressione fiscale

Istat - rapporto deficit/Pil cala all’1 - 1% : dato migliore dal 2000. Pressione fiscale aumenta al 40 - 5% : Nel secondo trimestre 2019 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari all’1 ,1%, migliorando di 0,2 punti rispetto all’1 ,3% dello stesso trimestre del 2018. Lo rileva l’ Istat aggiungendo che complessivamente, nei primi due trimestri del 2019, il rapporto deficit -pil è risultato pari al 4% anche qui in calo a confronto con il 4,2% del corrispondente periodo dell’anno prima. Si tratta del dato ...

Conti pubblici : Istat - nel II trimestre deficit/pil scende all’1 - 1% : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Nel secondo trimestre 2019 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubblici in rapporto al Pil è stato pari all’1,1% contro 1,3% nello stesso trimestre del 2018. Lo rende noto l’ Istat in un comunicato. Il saldo primario delle amministrazioni pubbliche (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo, con un’incidenza sul Pil del 3,2% (+2,7% nel secondo ...

Conti pubblici - l’Istat rifà i calcoli dal 1995 : crescita 2018 rivista al ribasso e il deficit/pil sale al 2 - 2%. Investimenti a +3 - 2% : In attesa che venerdì il governo approvi la Nota di aggiornamento al Def, “cornice” della prossima manovra, l’Istat come annunciato quest’estate ha sottoposto a una “revisione straordinaria” i suoi calcoli sui Conti nazionali ricostruendo tutte le serie a partire dal 1995. I risultati sono in chiaroscuro: in livelli assoluti, il pil 2018 ai prezzi di mercato sale a 1.765 miliardi, con una revisione al rialzo ...