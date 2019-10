Incidente in moto | Christian muore a 29 anni | il padre lo trova sulla strada

Incidente Marc Marquez - Motogp GP Thailandia/ Video - come sta? L'esito controlli... : Marc Marquez: brutto Incidente a Buriram, Video. Caduta paurosa per il campione del mondo in sella alla Honda: fortunatamente è fit

Roma. Incidente in moto : morto Christian Cini di Ottavia : Incidente in via della Storta dove è morto il romano Christian Cini. Il ragazzo di 29 anni era alla guida

Incidente in moto a Scicli - è morto Giovanni Diamante : Giovanni Diamante, coinvolto in un Incidente autonomo in moto avvenuto sabato in territorio di Scicli è deceduto per un arresto cardiocircolatorio

Incidente Ostia - moto sotto pullman/ Morta 48enne : sosteneva lotta famiglia Aubry : Grave Incidente a Ostia: moto sotto pullman turistico: Morta mamma e centaura 48enne, grande sostenitrice della lotta della famiglia di Elena Aubry.

Firenze - moto prende fuoco dopo un Incidente con auto e bici : morti centauro e passeggera : Un motociclista di 53 anni e la donna di 52 anni che viaggiava con lui sono morti in un incidente stradale avvenuto in via Pistoiese, in località Sant'Angelo a Lecore a Signa (Firenze). La loro moto ha preso fuoco. Denunciati a piede libero per il reato omicidio stradale un ciclista di 76 anni e un automobilista di 26.Continua a leggere

Napoli - Incidente nel tunnel : chiusa la Galleria della Vittoria - grave motociclista : Napoli, la Galleria della Vittoria è chiusa nei due sensi da circa un quarto d'ora per un grave incidente stradale. Un motociclista è ricoverato in ospedale in gravi...

Incidente a Venezia - muore Fabio Buzzi : pluricampione di motonautica : E' morto, in un grave Incidente nautico avvenuto nella tarda serata di ieri a Venezia, il pluricampione di motonautica Fabio Buzzi.

Tragico Incidente in moto : 27enne muore sul colpo. Stava per diventare medico : Tragico incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Un ragazzo di origini polacche di 27 anni, Krystian Hojszyk è morto domenica mattina verso le 5. Le sue generalità sono state diffuse successivamente a quelle di Christian Franciosi, l’altro giovane di vent’anni deceduto nello schianto. Krystian si era laureato lo scorso ottobre in Medicina e chirurgia con 110 e lode: a novembre avrebbe dovuto iniziare un corso di specializzazione in ...

Calabria - motociclista di 24 anni muore in un Incidente stradale : In Calabria continuano le stragi sulle strade, l'ultima si è verificata stamattina, 16 settembre, e ha causato la morte di un giovane panettiere che stava viaggiando a bordo della sua moto. Il ragazzo si sarebbe scontrato contro un furgone che stava procedendo nella stessa direzione di marcia. Per lui, nonostante il tempestivo intervento del personale medico, non ci sarebbe stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico per ...

Massafra. Giuseppe Palanga morto in un Incidente in moto : incidente mortale lungo la strada che congiunge Martina Franca a Massafra. Nell’impatto ha perso la vita un biker tarantino di

Roma - Incidente sul Gra tra auto e moto all'altezza di Settebagni : morti due ventenni : Due morti sul Grande raccordo anulare a causa di un incidente tra un'auto e una moto. Nelle prime ore del mattino il Gra è stato chiuso in carreggiata interna in corrispondenza del km 22,...