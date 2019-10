‘In piazza’ per la prevenzione - progetto Enpam a Corte Conti Roma : Roma, 4 ott. (AdnKronos Salute) – Torna, questa volta dedicata ai dipendenti della Corte dei Conti di Roma, l’iniziativa ‘Piazza della Salute’ curata dalla Fondazione Enpam, Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri. Un progetto itinerante attivo dal 2016 che punta alla prevenzione avvicinandosi il più possibile ai cittadini: scendendo, appunto, ‘in piazza’. ...

piazzapulita - Borgonzoni replica a Formigli : 'Italiani non sono razzisti - è esasperazione' : Corrado Formigli, nell'ultima puntata di Piazzapulita, ha dedicato l'ultima parte della trasmissione di La7 al tema del sentimento che gli italiani nutrono nei confronti degli immigrati e alle prospettive dello ius culturae, ossia la concessione della cittadinanza a chi si forma scolasticamente e accademicamente in Italia. In studio era presente la senatrice leghista Lucia Borgonzoni che ha provato a spiegare cosa muova certi sentimenti da parte ...

Sondaggio Index Research per piazzaPulita - Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia mai così in alto : le cifre : È sempre, sempre, sempre tempo di sondaggi. L'ultimo, in ordine di tempo, quello firmato Index Research e proposto da Corrado Formigli nel corso della puntata di PiazzaPulita in onda su La7 giovedì 3 ottobre. Si parte dalla Lega, che lascia sul campo un ulteriore 0,5%, scendendo al 32,5%, confermand

piazzaPulita - Lucia Borgonzoni replica a Corrado Formigli : "Le spiego perché gli italiani non sono razzisti" : A PiazzaPulita di Corrado Formigli non ci andrà Matteo Salvini, ma a tenere alta la bandiera della Lega ci pensa Lucia Borgonzoni, presente in studio nella puntata in onda su La7 giovedì 3 ottobre. Si parla di ius culturae e cittadinanza agli immigrati, provvedimento sostenuto senza indugi da Formig

Municipio I - piazza Bainsizza : partiti lavori per nuovo sistema irrigazione : Roma – In una Roma in cui la manutenzione dei giardini è ormai un lontano ricordo, il Primo Municipio si muove in controtendenza. Sono partiti infatti i lavori per la realizzazione del sistema di irrigazione dell’area verde di piazza Bainsizza, riqualificata nello scorso mese di Dicembre. “E’ il primo degli interventi previsti per dotare di sistemi analoghi le aree a verde acquisite in manutenzione dal Municipio I, perché la mancanza del ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020. I piazzamenti da agguantare per volare alle Olimpiadi : Quali sono i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda la Ginnastica artistica? I Mondiali 2019, in programma a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, metteranno in palio una grossa quantità di pass per la rassegna a cinque cerchi. Si chiuderà il quadro delle squadre ammesse alla prossima rassegna a cinque cerchi e molti individualisti potranno festeggiare il traguardo raggiunto, il processo si completerà poi ...

Live non è la D'Urso - Rocco Siffredi spiazzante : "Perché con mia moglie è diverso" - roba molto spinta : Rocco Siffredi ha accettato di affrontare con sua moglie Rosa Caracciolo le 5 sfere del programma di Barbara D'Urso, Live Non è la D'Urso, in onda su Canale5. Il porno attore, che ha dimostrato fin da subito di non temere le domande più scomode, è stato incalzato più volte da Paolo Brosio che insist

Carceri - nasce una biblioteca per i detenuti di piazza Armerina : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - La casa circondariale di Piazza Armerina (Enna) in concomitanza con la settimana nazionale dedicata alla promozione della lettura “Io leggo perché” ha messo i campo tutta una serie di iniziative con l’obiettivo di rilanciare le attività risocializzanti e culturali. Tra

Europa debole in scia all'Asia - a piazza Affari attesa per il Def : Borse asiatiche in ribasso in una giornata segnata dai nuovi segnali di rallentamento dell’economia cinese. A Piazza Affari positive moda e banche. Tensioni sui titoli più esposti all'export come St e Cnh

Croce Rossa in piazza per la Giornata Mondiale del Cuore [GALLERY] : In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, 250 volontari della Croce Rossa Italiana a piazza del Popolo a Roma hanno incontrato la cittadinanza che ha potuto effettuare di visite cardiologiche gratuite eseguite da uno staff medico, oltre che conoscere da vicino la realtà e il lavoro che la Croce Rossa svolge ovunque nel mondo. I presenti hanno potuto assistere anche alla dimostrazione collettiva di un massaggio cardiaco e alla simulazione ...

Francesca Cipriani : «Il nuovo governo non mi piace - scendiamo in piazza per far tornare Salvini» : «Questo nuovo governo non mi piace. Non mi piace che abbiano riaperto i porti e che la delinquenza stia aumentando sempre di più». La maggiorata showgirl Francesca Cipriani, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è tornata nuovamente a parlare del politico che apprezza di più, Matteo Salvini, e di quello che, nel nuovo corso politico, proprio non le va giù. E non ha mancato di fare un appello agli italiani in diretta per far tornare il ...

Una statua per i migranti a piazza San Pietro. Il Papa : "Ricordi a tutti la sfida dell'accoglienza" : Al termine della messa per la 105/a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e della recita dell’Angelus, Papa Francesco, dopo aver salutato sul sagrato di San Pietro i cardinali, i vescovi e i sacerdoti presenti, è salito sulla ‘Papamobile’ scoperta per fare il giro tra la folla dei fedeli in Piazza, oggi composta in gran numero anche da migranti di tutte le nazionalità.“In unione con i fedeli di ...

Cari deputat* - visti i ragazzi in piazza? Vi siete chiesti perché non si rivolgono a voi? : Gentili Deputate e Deputati di Camera e Senato Avrete sicuramente visto voi, come abbiamo visto noi, quel bel fiume di ragazze e ragazzi, che ha allagato le strade delle nostre città. Una alluvione buona, salutare, che ci dice che i ghiacciai della speranza (a differenza di quelli alpini) sono ancora ricchi di fiducia nel futuro e alimentano le menti dei giovani. Sfilate allegre, intelligenti, senza violenza alcuna, ma soprattutto senza alcun ...

Anche la Cna di Ragusa in piazza per Friday for future : Anche una delegazione della Cna di Ragusa ha aderito ieri alla manifestazione Friday for future,che si è svolta in Piazza Poste a Ragusa