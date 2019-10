Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA, PERINTENSO, CODE A TRATTI TRA VIA TRIONFALE E VIA OSTIENSE. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA E TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. SITUAZIONE DIFFICILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE, FINO ALLA TANGENZIALE EST. LUNGO LAFIUMICINO,INTENSO E RALLENTATO, DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR. SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ, CONGESTIONATA LA VIA FLAMINIA NUOVA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO. CODE A TRATTI, LUNGO VIA AURELIA DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE ALLA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA. FILE SULLA STATALE PONTINA, TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO CITTÀ. SULLA ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Tiburtina code fra Settecamini e Via Casal dei Pazzi > Centro Città ­ #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare code fra Via della Pisana e Via del Mare-V.Ostiense > Esterna ­ #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-10-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -