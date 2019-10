Siracusa | dissesto idrogeologico | interventi nel centro storico di Carlentini

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - Si è finalmente sbloccata, grazie all'Ufficio contro ildella Regione sicilana, la trafila burocratica iniziata nel 2005 per la ricerca di finanziamenti per la messa in sicurezza deldi, nelno. La progettazione e

GDS_it : Dissesto idrogeologico, si interviene nel centro storico di #Carlentini -