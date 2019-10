Ponte Morandi | la terza corsia avrebbe garantito meno costi e più sicurezza Ma ormai non

Ponte Morandi - a Genova un videogioco sulla ricostruzione : scoppia la polemica : Il videogame è stato installato all'InfoPoint del Porto Antico, e i visitatori possono cimentarsi da un monitor con la ricostruzione della struttura, manovrando gru e gestendo il lavoro delle ditte. Il gruppo consiliare Chiamami Genova: "E' una mancanza di rispetto nei confronti di chi in questa strage, causata da un sistema in cui si è privilegiato il profitto alla tutela delle persone, ha perso la vita".Continua a leggere

Ponte Morandi - interrogata la prima manager Atlantia : Ieri mattina gli inquirenti hanno interrogato per la prima volta una manager di Atlantia. Si tratta di Concetta Testa, direttrice dell’Internal audit dal 2015 e membro dell’organismo di vigilanza di Atlantia e Aspi. Il pm Massimo Terrile l’ha ascoltata nel corso di un’audizione segreta. La Testa ha offerto massima collaborazione e ha consegnato ai pm la documentazione in cui si specifica come la holding avesse un ruolo generale ...

Genova - il nuovo Ponte a confronto con il Morandi : Varato a Genova il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera. Al suo posto, Salini - Impregilo con Fincantieri e Italfer realizzerà una struttura di 1067 metri composta da 18 pile ellittiche. Su questa poggerà un impalcato in acciaio e calcestruzzo che ricorderà la carena di una nave. AI lati della sede stradale 43 lampioni in onore delle vittime del crollo. Nel video il confronto in motion graphic tra la vecchia e la nuova struttura. ...

Ponte Morandi : Toninelli - ‘fiero di ciò che abbiamo fatto per Genova’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “La costruzione del nuovo Ponte di Genova prosegue come da programma. La posa del primo tratto stradale fatta oggi ne è la conferma. Il porto a luglio ha registrato un record di merci movimentate. Gli sfollati hanno tutti una nuova casa. Fiero di ciò che abbiamo fatto per Genova”. Lo scrive in un tweet l’ex ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, senatore del M5S.L'articolo Ponte ...

Genova - le prime impalcature del nuovo Ponte a 414 giorni dal crollo del Morandi : Sono iniziate le operazioni di costruzione del viadotto ideato dall'architetto Renzo Piano. Presenti anche il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti. GUARDA LA GALLERY

Ponte Morandi - Conte al varo del primo tratto : così Genova rinasce : Ponte Morandi, comincia oggi la ricostruzione. Sono iniziate le operazioni di sollevamento della trave che sorreggerà il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera tra le pile 5 e 6. Le...

Autostrade - Conte : “Procedimento in corso è per la caducazione della concessione”. Posato il primo pezzo del ‘nuovo’ Ponte Morandi : “Il procedimento in corso è per la caducazione”. Nel giorno in cui ‘nasce’ il primo pezzo del nuovo viadotto sul Polcevera, con la posa dell’impalcato sulle pile 5 e 6, il premier Giuseppe Conte parla dell’iter per la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. “È un procedimento complesso anche perché acquisisce di volta in volta nuove perizie e i materiali delle inchieste anche di quella ...

Ponte Morandi : Conte - da Genova grande lezione - luce e speranza per Italia intera : Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Genova mi sta dando e ci sta dando una grande lezione, ha ridato luce e speranza al Paese intero. Genova la continuiamo a portare nel cuore, io personalmente continuerò a tornare a Genova e sono ancora più determinato di prima... sino a quando avremo completato la fase di

**Ponte Morandi : Conte - rispetteremo cronoprogramma - tempi record** : Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Avevamo preso un impegno con Genova, cercheremo di onorarlo giorno per giorno. Il monitoraggio dell'andamento dei lavori sarà costante e continuo, con l'obiettivo di inaugurare il nuovo ponte secondo il cronoprogramma e mi fa piacere constatare che anche adesso che la fas

Ponte Morandi : Conte - 'nel progetto incorporato ricordo vittime - è dovere morale' : Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "La soddisfazione di questo progetto non ci fa dimenticare le 43 vittime del Ponte. Questo è un progetto che realizza la volontà di riscatto, ma in questo progetto c'è quasi incorporato il ricordo di 43 vittime, e chi ricopre incarichi pubblici ha il dovere della memoria,

