Jim Ryan sul lancio di PS5 | dopo il successo di PS4 Sony non dovrà abbassare la guardia

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Ormai le console next-gen si avvicinano a grandi passi e risulta chiaro che in questa generazione PS4 abbia ottenuto un enorme. E l'obiettivo dicon PS5 è mantenere questa posizione "di dominio" nel mercato.Nel recente passato abbiamo visto come "i vincitori" delle passate generazioni abbiano un po' faticato con l'avvento delle nuove macchine. L'esempio più vicino è il passaggio Xbox 360/Xbox One, ma anche il passaggio PS2/PS3 fu abbastanza difficile. Per non ripetere alcuni errori del passato, ecco che il CEO diInteractive Entertainment Jimha delineato uno degli obiettivi della società.Jimha dichiarato in un'intervista che,il grandedi PS4,assolutamente evitare dilacon ildi PS5. Il CEO afferma che "il mio impegno come dirigente è evitare l'autocompiacimento".Leggi altro...

