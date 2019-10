Ficarra e Picone ai vertici della Questura di Salerno | tutto vero | ma è solo un' omonima

Il primo Natale - a dicembre il nuovo film di Ficarra e Picone : Si intitola "Il primo Natale" il nuovo film di Ficarra e Picone, che sara' in sala dal 12 dicembre per Medusa film.

ANCHE SE È AMORE NON SI VEDE/ Streaming Canale 5 : Ficarra e Picone? Critica positiva : ANCHE se è AMORE non si VEDE va in onda su Canale 5 oggi 14 settembre dalle 21.30. Il film è diretto e interpretato dal duo comico Ficarra e Picone

Anche se è amore non si vede - cast - trama e curiosità del film di Ficarra e Picone : Non male il primo lavoro registico in completa autonomia del duo comico Salvatore Ficarra e Valentino Picone: Anche se è amore non si vede, in onda sabato 14 settembre alle 21.10 su Canale 5, è una commedia del 2011 brillante e divertente, che vede la partecipazione di Ambra Angiolini. Anche se è amore non si vede, trama Salvo e Valentino sono due grandi amici che gestiscono una piccola impresa di servizi turistici a Torino, ma tra loro ...

Andiamo a quel paese : trama - cast e curiosità del film di Ficarra e Picone : Venerdì 6 settembre, su Canale 5 dalle 21.30 circa in poi, torna in televisione Andiamo a quel paese, fatica cinematografica targata 2014 del duo di comici siciliani Ficarra e Picone, il cui successo dura ormai da oltre dieci anni e non sembra mai diminuire (sono anche attesi per la nuova edizione di Striscia la notizia). Andiamo a quel paese, il trailer Andiamo a quel paese, la trama Valentino e Salvo – amici di vecchia data, rimasti ...

LA MATASSA - CANALE 5/ Curiosità sul film di Ficarra e Picone - 29 agosto - : La MATASSA in onda oggi, giovedì 29 agosto, in prima serata, alle 21 e 20 su CANALE 5. Protagonisti sono Ficarra e Picone. La trama e le Curiosità sul film.

La matassa : trama - cast e curiosità del film di Ficarra e Picone su una faida familiare : Giovedì 29 agosto, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25 in poi, va in onda il film del 2009 La matassa, terza fatica cinematografica della coppia Ficarra & Picone, duo di comici amatissimo dal pubblico italiano. Nel cast anche la splendida Anna Safroncik. La matassa, il trailer La matassa, la trama e il cast Gaetano e Paolo (Ficarra e Picone) sono due cugini, figli di due padri che non si parlano da 20 anni. Per tutto questo tempo anche ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 22 agosto : vincono Ficarra e Picone con Il 7 e l’8 : Il film di Ficarra e Picone Il 7 e l’8 su Canale5 ha vinto la sfida degli Ascolti del prime time del 22 agosto con 1 milione 941mila telespettatori e l’11.42% di share. Ascolti prime time Molto spazio in prima serata per l’informazione riguardante la crisi di Governo e le consultazioni: lo Speciale Tg1 – I giorni della Crisi, condotto da Francesco Giorgino, ha avuto un seguito di 1 milione 485mila telespettatori e il 9.2% ...

IL 7 E L'8 - CANALE 5/ Streaming video : presto il nuovo film di Ficarra e Picone : Il 7 e l'8 andrà in onda oggi, 22 agosto, dalle 21 e 20 su CANALE 5. Diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Curiosità sulla pellicola.

Il 7 e l’8 : trama - cast e curiosità sull’esordio alla regia di Ficarra e Picone : Giovedì 22 agosto, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25 in poi va in onda l’opera prima al cinema del duo comico Ficarra e Picone, dal titolo Il 7 e l’8, uscito nelle sale italiane nell’ormai lontano 2007. All’interno del film partecipa anche l’ex etoile del teatro dell’opera di Parigi, la splendida Eleonora Abbagnato. Il 7 e l’8, il trailer Il 7 e l’8, la trama Tommaso e Daniele sono due ...

Ficarra e Picone ritornano al cinema per lanciare una sfida ai cinepanettoni : Dopo 10 settimane di riprese, chiude il set del nuovo film di Ficarra e Picone. Il nuovo lungometraggio, il settimo per gli attori e registi palermitani, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited, sarà distribuito nelle sale il 12 dicembre da Medusa Film collocandosi nel pieno periodo natalizio e lanciando una sfida ai film dei cinepanettoni. Scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, ha ...

I retroscena di Blogo : idea Carla Signoris per Miss Italia 80 - perplessità su Ficarra e Picone : Proseguono le voci e le trattative che riguardano la composizione del cast della prossima edizione di Miss Italia in onda su Rai1 venerdì 6 settembre in prima serata. Qui su TvBlog abbiamo srotolato la pergamena delle intenzioni del capo progetto di questo programma Casimiro Lieto, idee che dovranno essere vagliate, come già detto, dai dirigenti della prima rete della Rai, network questo incaricato di trasmettere questo evento e sulla cui ala ...