Ellie di The Last of Us Part II sarà il personaggio più profondo che vedrete in un

Scopriamo i cambiamenti di Ellie con il nuovissimo trailer di The Last of Us Parte 2 : Se non vedete l'ora di proseguire le storie di Ellie e Joel con The Last of Us Parte 2, dovete sapere che in vista del lancio del gioco sul canale YouTube di PlayStation possiamo trovare un nuovissimo trailer.Come possiamo vedere, abbiamo davanti un brevissimo filmati della durata di un minuto esatto, nel quale possiamo sentire la voce di Ellie, e vedere come è cambiata fin dal primo capitolo di The Last of Us uscito per PS3.Possiamo dunque ...

In The Last of Us : Part II tutti potrebbero morire - anche Joel ed Ellie : The Last of Us: Part II è un secondo capitolo che molti fan del primo gioco non sentivano come assolutamente necessario ma è anche un progetto che probabilmente raggiungerà vette mai toccate da un team estremamente talentuoso come quello di Naughty Dog.Molti appassionati si aspettano un viaggio estremamente emozionante con Ellie come nuova protagonista e con un Joel che inizia a sentire il peso degli anni come spalla, consigliere ma anche come ...

Alla scoperta di The Last of Us : Part II in una marea di dettagli tra le abilità di Ellie - nuovi infetti e nuove minacce : Il recente State of Play di Sony ci ha svelato un nuovo trailer la data di uscita di The Last of Us: Part II dando anche la possibilità di provare con mano il gioco a Parte della stampa specializzata. In attesa della pubblicazione della prova sulle nostre pagine vale sicuramente la pena addentrarci nella nuovissima epopea targata Naughty Dog grazie Alla marea di informazioni condivise sul PlayStation Blog e a un video molto interessante di ...

Il director di The Last of Us Part II ci parla del ruolo di Joel e del rapporto tra Ellie e Dina : Il trailer che svelava la data di uscita di The Last of Us Part II ci ha fornito il primo sguardo sul protagonista del primo gioco, Joel. Data l'assenza di Joel nei filmati pubblicati finora, in molti sono curiosi di sapere se il personaggio avrà un'importanza ridimensionata nel sequel.IGN ha avuto l'occasione di intervistare Neil Druckmann, vicepresidente di Naughty Dog e direttore creativo di The Last of Us Part 2. A Druckmann è stato chiesto ...

Tutte le edizioni di The Last of Us 2 : Collector’s e Ellie’s Edition tra prezzi e contenuti : Finalmente è successo: Naughty Dog ha annunciato la data di uscita di The Last of Us 2, fissandola al 21 febbraio del 2020 solo su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Un annuncio attesissimo dalla community videoludica, quello avvenuto solo una manciata di giorni fa nel corso dell'ultimo State of Play organizzato da Sony, e che ha deliziato tutti gli appassionati anche con un trailer nuovo di zecca. Nel filmato, che andiamo a riproporvi poco più ...