Sigarette elettroniche | altri due morti negli Usa | ora sono 16

Sigarette elettroniche : altre due morti negli Usa - ora sono 16 : altre due persone sono decedute negli Stati Uniti per malattie legate all’uso di Sigarette elettroniche, portando il totale a 16 morti. Lo hanno comunicato le autorità, specificando che i casi si sono verificati in New Jersey e Virginia. Secondo i dati – aggiornati al 24 settembre – dei Centers for Disease Control and Prevention, agenzia federale che si occupa di salute pubblica, sono stati registrati 805 casi di malattie ai ...

USA - appello degli esperti : “Non demonizzare le Sigarette elettroniche” : Parte dalla capitale politica degli Usa, Washington, l’appello per “non demonizzare” il settore delle sigarette elettroniche e quello dei prodotti a tabacco riscaldato che “hanno permesso negli ultimi anni di salvare milioni di americani riducendo i danni per la salute“. Lo hanno ribadito gli esperti che oggi hanno aperto a Washington il Gtnf 2019, Global Tabacco e Nicotine Forum. Una edizione quest’anno molto attesa per ...

Sigarette elettroniche potenzialmente pericolose? L’ANPVU chiede chiarezza : Di seguito la lettera inviata dall’ANPVU, unica Associazione sul territorio nazionale italiano a tutela dei Consumatori di vaporizzatori personali, al Ministero della Salute e all’ISS in seguito alla polemica diffusasi in merito alla possibile pericolosità delle Sigarette elettroniche. Si chiede chiarezza al fine di evitare allarmismi infondati. “Le ultime notizie, provenienti per lo più dagli Stati Uniti, circa lo sviluppo da ...

Sigarette elettroniche - si dimette il ceo di Juul : la start-up Usa travolta dalle polemiche dopo la morte di 8 persone : Si è dimesso il numero uno di Juul, start up di Sigarette elettroniche statunitensi, Kevin Burn. Il veterano dell’industria del tabacco è stato infatti travolto dalle polemiche per i danni delle e-cig, il cui uso viene collegato a una malattia polmonare che negli Usa ha già causato otto morti. “Una vera epidemia“, denunciano le autorità statunitensi. La stessa azienda è già nel mirino delle procure americane: la federale della ...

Il Massachusetts vieterà la vendita di Sigarette elettroniche per 4 mesi : Lo stato americano del Massachusetts vieterà per quattro mesi per la vendita di sigarette elettroniche, dopo i misteriosi malesseri che hanno causato in tutto il mondo negli ultimi mesi: al momento i casi confermati sono più d 530, in 38

Come è stato scoperto il problema con le Sigarette elettroniche : Un caso in particolare in Wisconsin ha fatto unire i puntini ai medici, ma rimangono ancora moltissimi dubbi

Sigarette elettroniche : vietate anche a New York. Ma sono davvero dannose? : Dopo il Michigan, via le Sigarette elettroniche aromatizzate anche dagli scaffali dello Stato di New York. La decisione, che entra in vigore subito (i venditori hanno due settimane di tempo per rimuovere i prodotti), è stata assunta dal Consiglio per la salute pubblica, su proposta del governatore dem Andrew Cuomo, dopo i sei decessi e oltre casi di 400 persone colpite da malattie polmonari su cui gli investigatori stanno ancora indagando. Le ...