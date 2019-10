Non sparate sull’imam

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Seconda soltanto alla paccottiglia sul meteo (dicono i siti che sta per arrivare non l’autunno, ma la “svolta artica”), la paccottiglia sul multiculty e sui danni del multiculty è ancor più indigeribile. Anche perché il meteo almeno varia con le stagioni, invece le smanie del multiculturalismo sono

IndigoMoon91 : @EveryoneLeftYou Il senso è che per queste persone l'importante è aprire la bocca e sparate cagate, ma ehi, è tropp… - giopolemico : @GiovanniToti @SkyTG24 No, guarda, il Crocifisso è religione non tradizione, e tu, se scrivi ste cazzate sei più ig… - SilviaSiza56 : RT @stefaniatalpo: @EugenioCardi #Gruber fenomenale! L'ha inchiodato e incalzato su molti temi! Finalmente qualcuno che gli chiede conto d… -