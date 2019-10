Luca Onestini in crisi con Ivana? Lei sbotta | “Non ve ne frega niente!”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)Mrazova sono in? Lei rompe il silenzio e chiarisce tutto Secondo le ultime indiscrezioni, lanciate anche dal nuovo numero del settimanale Chi,Mrazova sono in. I due ex concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, molto amati sui social, starebbero attraversando un difficile periodo. A mettere la parola fine al tanto chiacchiericcio è stataMrazova su Instagram che èta. La modella ed ex valletta del Festival di Sanremo targato Gianni Morandi ha dichiarato che connon c’è alcunain corso. La ragazza ceca, inoltre, ha dichiarato che non ha bisogno di aprire alcuna polemica e non sente nemmeno la necessità di rispondere: “Se uno di inventa delle cose è inutile che io debba rispondere. Non ve neniente”. Finalmente la Mrazova ha deciso di chiarire tutto e smentire ...

sunreiro : no ma le storie di luca onestini e ivana raga rido e piango sono bellissimi quanto mi erano mancati ???????????????? - IsaeChia : ‘#GfVip2', #LucaOnestini e #IvanaMrazova chiariscono (in modo bizzarro) come stanno davvero le cose tra di loro! (V… - FranciFran_9 : RT @BiasiErika: Mandare a quel paese con classe,eleganza e ironia i cretini e i gossippari vari tutorial by Luca Onestini e Ivana Mrazova????… -