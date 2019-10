Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)ta inla condanna a. Dopo 4 ore di camera di consiglio ladi Ancona hato la pena, inflitta ingrado, a 12di reclusione per, 30enne di Tolentino che il 3 febbraio 2018 ferì sei migranti di colore a colpi di pistola per le strade di Macerata. Un raid cheaveva giustificato dicendo di voler vendicare l’uccisione della 18enne Pamela Mastropietro.“è tranquillo, era preparato alladella condanna. Speravo in una diminuzione di pena, magari nel riconoscimento delle attenuanti generiche”, ha fatto sapere il suo avvocato, Giancarlo Giulianelli.

kikkiar : RT @HuffPostItalia: Dodici anni di carcere per Luca Traini: la Corte d'Appello conferma il giudizio di primo grado - AlexZan87 : RT @HuffPostItalia: Dodici anni di carcere per Luca Traini: la Corte d'Appello conferma il giudizio di primo grado - amaryllide1 : RT @Lettera43: Dodici anni di reclusione per la sparatoria con cui ferì sei migranti di colore a colpi di pistola per le strade di Macerata… -