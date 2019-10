Roma : forte temporale con grandine sulla Capitale - grossa tromba marina ad Anzio : Il peggioramento sta gradualmente transitando sulle regioni centrali dopo aver colpito il nord nelle prime ore della giornata. Lungo il fronte freddo che si espande da nord verso sud e taglia in due...

Abusi Legge 104 : tutte le sAnzioni previste per i furbetti : La Legge 104 prevede una serie di agevolazioni in favore dei disabili che si estendono a numerosi aspetti della vita privata. La maggior parte di queste misure sono di tipo economico e si traducono in un abbattimento delle tasse per l’acquisto di mezzi o strumenti che il disabile utilizza nella sua vita quotidiana. E’ lo Stato a farsi carico del minor gettito derivante dalle agevolazioni previste dalla Legge 104. Per questo, eventuali Abusi ...

Corrotti : da Regione Lazio solite promesse non mantenute per Anzio e Nettuno : Roma – “Al consiglio comunale congiunto dei giorni scorsi tra Anzio e Nettuno per confrontarci sull’Ospedale Riuniti Anzio-Nettuno, sono state fatte ai cittadini le solite promesse che, ancora una volta, non sono state mantenute. Ad oggi, come annunciato dal direttore generale dell’Asl Rm 6, sarebbero dovuti esserci 34 posti letto in più, tra week-surgery e long-surgery ma tra la chiusura di ortopedia, di otorinolaringoiatria e ...

Compilazione bollettino bianco per multa o sAnzione : cosa scrivere e dove : Compilazione bollettino bianco per multa o sanzione: cosa scrivere e dove Vediamo fare chiarezza su una questione pratica di molte persone, ovvero quella legata al come pagare una multa attraverso il bollettino postale allegato al verbale. Scopriamo allora che cosa va obbligatoriamente indicato per poter saldare una multa per contravvenzione stradale e come va fatta la Compilazione bollettino bianco per multa o sanzione. Se ti ...

Nuove sAnzioni da 290mila euro per Adriano Panzironi e Life 120 : Adriano Panzironi in una puntata de ‘Panzironi venga a pranzo da noi’ Ancora un provvedimento sanzionatorio nei confronti di Adriano Panzironi e delle aziende a lui riconducibili: l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha fissato in poco meno di 300mila euro il valore delle ulteriori multe nei confronti di Life 120 Italia e Welcome Time Elevator (l’editore dei libri targati Life 120), a cui si aggiunge ...

Xylella - la Puglia multa se stessa per mancati abbattimenti. Le sAnzioni varieranno da mille a 30mila euro per ogni albero rimasto : Xylella, la Puglia si multa da sola per gli alberi che non abbatte. E’ il paradosso in cui è finita la Regione per i ritardi negli abbattimenti degli ulivi colpiti dal batterio e la Regione, a causa di una delibera approvata nel 2018, è costretta a multare se stessa con sanzioni che oscillano dai mille ai 30mila euro per ogni pianta malata rimasta ancora in piedi. Oggetto delle multe, scattate nei giorni scorsi, sarebbero 18 alberi che si ...

Umbria - sAnzione Pd contro cambi casacca. Verini : “Risarcimento per danno economico e di immagine. Vincolo mandato non c’entra” : “Chiamatelo risarcimento, penalità o indennizzo. Perché di questo si tratta, il Vincolo di mandato non c’entra nulla”. Il commissario Walter Verini sta portando il Pd al voto del 27 ottobre e difende la “clausola del rimborso” di 30mila da parte dell’eletto che cambi casacca introdotta proprio in Umbria all’atto della candidatura. La notizia viene letta in funzione antirenziana ed evoca il tema del ...

La Mercedes licenzia quattro dipendenti (e ne sAnziona altri 3) per razzismo : Il razzismo non è solo roba che interessa il calcio, ma anche la Formula 1. Lo scopriamo da La Stampa. quattro tecnici informatici del team Mercedes sono stati cacciati (e altri tre sanzionati) con l’accusa di razzismo. Hanno definito un collega “terrorista islamico del c…”. I quattro hanno organizzato un sondaggio per stabilire quando, la vittima dei loro insulti, avrebbe interrotto il digiuno per il Ramadan. Così si è ...

Allo Stadium sAnzioni per felpe vietate (con loghi ultras) : Ancora pugno di ferro per gli ultrà bianconeri. Dopo l’inchiesta Last Bannes e gli arresti dei capi delle tifoserie organizzate, ieri Allo Stadium, sono stati identificati 10 ultrà che indossavano maglie e felpe con i loghi diventati illegali dopo l’indagine sul ricatto dei gruppi organizzati alla Juventus. Per loro sanzioni amministrative. La notizia è su La Stampa e sul Corriere dello Sport. Tra i fermati anche Gian Franco Uras, ...

Mps - confermata dalla Cassazione la sAnzione Consob per il caso dei titoli Casaforte : È stata confermata dalla Cassazione la sanzione Consob di 2 milioni e 392mila euro a carico del Monte dei Paschi di Siena quale responsabile in solido dei comportamenti scorretti verso la clientela tenuti dall’ex presidente Giuseppe Mussari e altri 31 manager della banca, per mancata e inadeguata gestione del conflitto di interesse in relazione al collocamento sul mercato, primario e secondario, dei titoli ‘Casaforte’ dal novembre ...

Contratto locazione e registrazione in ritardo : sAnzioni e come evitarle : Contratto locazione e registrazione in ritardo: sanzioni e come evitarle Vediamo cosa succede nel caso in cui un Contratto di locazione sia registrato in ritardo, ovvero non rispettando le tempistiche previste dalla legge in merito. Ci sono delle conseguenze e delle sanzioni: scopriamo quali sono. Se ti interessa saperne di più su chi paga in caso di lavori di manutenzione su un immobile locato, clicca qui. Contratto locazione e ...

Gli Stati Uniti imporranno sAnzioni contro società e cittadini cinesi accusati di importare petrolio iraniano : Il dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro sei società e cinque cittadini cinesi accusati di importare in Cina petrolio iraniano, in violazione di precedenti sanzioni americane contro l’Iran. Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha

Milano : non paga 1 - 70 € di multa e la sAnzione 'lievita' a 96 euro : Versare 1 euro e 70 centesimi in meno per il pagamento di una multa per divieto di sosta e ricevere un'ingiunzione di pagamento di 96 euro. L'incredibile vicenda è accaduta a Graziano Camanzi, un cittadino milanese che, in questi giorni, ha ricevuto dal Comune notizia del procedimento a suo carico. L'automobilista, basito, ha voluto raccontare la sua storia a Giangiacomo Schiavi, curatore della rubrica "Dalla parte del cittadino" del Corriere ...

Il presidente dell’Agcom al Mattino : per debellare la pirateria bisogna sAnzionare gli hosting provider : Dopo la maxi operazione che ha portato all’arresto tra gli altri di Christos Papaoikonomu, fondatore della piattaforma pirata Xtream Codes, non si è arrestato il flusso di trasmissioni “pezzotte”. Dopo pochi giorni, come documentato dal Mattino, i clienti hanno ricevuto dei nuovi codici dai gestori dei servizi pirati e hanno potuto riabilitare la visione dei contenuti. «Il problema è che questi poi si rivolgono ad altri server ...